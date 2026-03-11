Новости
Опубликовано 11 марта 2026, 11:15
1 мин.

В России стартуют продажи «Тойоты» под маркой GAC

Марка GAC предложит россиянам электрический кроссовер GAC Aion V. GAC Aion V — это компактный городской кроссовер: его длина составляет 4605 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1686 мм, а размер колёсной базы — 2775 мм. Единственный электромотор (204 л.с. и 210 Н⋅м) вращает передние колёса, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 7,9 с. Важно, что модель является ближайшим родственником Toyota bZ3X: у них общий кузов, агрегатная начинка и многое другое.
GAC Aion V
GAC Aion V
© GAC
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Транспортный налог на электромобиль начисляется на максимальную 30-минутную мощность электромотора, а для GAC Aion V этот показатель составляет 45 кВт (61 л.с.).

Модель оснащается литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 75,26 кВт⋅ч. Запас хода на одной зарядке составляет 580 км по циклу NEDC — этого хватает на неделю езды в городском режиме.

Важно, что система отопления оборудована тепловым насосом, который снижает энергопотребление на 50%, повышая запас хода электрокара при зимней эксплуатации.

В списке оборудования заявлены семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, а также датчики парковки спереди и сзади.

Читайте на тему:

Между тем, выход новинок на рынок РФ идёт один за другим. В ближайших планах GAC — вывод на российский рынок электрических Aion V и Hyptec HT. Чуть позже состоится дебют флагманского кроссовера S9.