В России стартуют продажи «Тойоты» под маркой GAC

Транспортный налог на электромобиль начисляется на максимальную 30-минутную мощность электромотора, а для GAC Aion V этот показатель составляет 45 кВт (61 л.с.).

Модель оснащается литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 75,26 кВт⋅ч. Запас хода на одной зарядке составляет 580 км по циклу NEDC — этого хватает на неделю езды в городском режиме.

Важно, что система отопления оборудована тепловым насосом, который снижает энергопотребление на 50%, повышая запас хода электрокара при зимней эксплуатации.

В списке оборудования заявлены семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, а также датчики парковки спереди и сзади.