В России установлен рекорд по продаже автомобилей

На минувшей неделе в России было поставлено на учет почти 24 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель оказался на 17,5% выше, чем неделей ранее, и стал абсолютным недельным рекордом в текущем году. По сравнению с аналогичной неделей 2025 года рост составил 27,2%.

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) также показал лучший результат с начала года. Продажи выросли на 14,5% относительно предыдущей недели, превысив отметку в 1,4 тыс. единиц. Хотя к прошлому году все еще фиксируется символическое снижение (-3,4%), отставание стремительно сокращается.

В сегменте грузовых автомобилей объем реализации вновь превысил 1 тыс. единиц, что на 13,5% больше показателей предыдущей семидневки. Отрицательная динамика к уровню 2025 года сохраняется (-13,7%).

