В России выпустят недорогой автодом на базе китайского грузовика
Как правило, в жилом модуле на четырёх человек должны быть спальные места, кухонная зона, варочная панель, раковина, холодильник и микроволновая печь. На кузове принято размещать раздвижной тент-маркизу.
Также желателен санузел, включающий душевую кабину и стиральную машину. Кроме того, в список опций автодома обычно входят система климат-контроля и множество ящиков для хранения вещей.
Важно, что будущий кемпер — практически полностью российского производства. Остальные подробности станут известны после майской премьеры отечественного автодома.
Между тем, на продажу выставлен автодом «Командор» на базе «Соболя»: на таком кемпере можно путешествовать по труднодоступным местам.
В основе проекта лежит полноприводный «Соболь NN» 2024 года выпуска. Цена машины составляет 6 990 000 ₽. Все изменения зарегистрированы.