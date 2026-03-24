Новости
Опубликовано 24 марта 2026, 16:23
1 мин.

В России выпустят недорогой автодом на базе китайского грузовика

В Брянске готовятся выпустить отечественный автодом. Новый кемпер покажут весной на международной выставке автодомов. Стоимость новинке, в которой смогут перемещаться и жить четверо человек, составит около 3,9 миллиона рублей. В качестве базиса выступит неназванный грузовик «поднебесного» производства.
Кемпер
© Авто.ру
Алексей Кованов
Как правило, в жилом модуле на четырёх человек должны быть спальные места, кухонная зона, варочная панель, раковина, холодильник и микроволновая печь. На кузове принято размещать раздвижной тент-маркизу.

Также желателен санузел, включающий душевую кабину и стиральную машину. Кроме того, в список опций автодома обычно входят система климат-контроля и множество ящиков для хранения вещей.

Важно, что будущий кемпер — практически полностью российского производства. Остальные подробности станут известны после майской премьеры отечественного автодома.

Между тем, на продажу выставлен автодом «Командор» на базе «Соболя»: на таком кемпере можно путешествовать по труднодоступным местам.

В основе проекта лежит полноприводный «Соболь NN» 2024 года выпуска. Цена машины составляет 6 990 000 ₽. Все изменения зарегистрированы.