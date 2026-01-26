В России выставили на продажу бронеавтомобиль времен Великой Отечественной войны

"Разведывательная машина M3 (Scout Car M3) — легкий многоцелевой бронетранспортер США периода Второй мировой войны. Скаут М3. Полный привод на ходу, доки, броня", – говорится в объявлении.

M3 Scout Car — американский бронеавтомобиль, применявшийся во время Второй мировой войны. Также был известен как White Scout Car по названию компании-производителя White Motor Company. Машина выполняла различные функции: использовалась для патрулирования, разведки, в качестве командного пункта, санитарного транспорта и тягача для артиллерии.

Бронетранспортер был оборудован карбюраторным 6-цилиндровым двигателем Hercules L объемом 4,6 л, мощность которого составляла 75 л.с. Корпус имел бронирование: лобовое — 12,7 мм, кормовое — 7,62 мм, бортовое — 6,35 мм, что обеспечивало защиту от пуль и мелких осколков.

Автомобили поставлялись в Красную армию по ленд-лизу и использовались в период Великой Отечественной войны.

