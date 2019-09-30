В России захотели наказывать нарушителей «успокоительными остановками»

Как рассказал агентству «Москва» член комитета по транспорту от «Единой России» Сергей Тен, подобный эксперимент нужно проводить в нескольких разных регионах страны, чтобы понять, как будут реагировать водители.
Он добавил, что для оценки эффективности нового подхода будет достаточно двух-трех месяцев. После этого можно будет сделать вывод о том, насколько российским нарушителям пойдет на пользу практика «успокоительных остановок».
На прошлой неделе эстонское издание опубликовало интервью с представителями местной полиции, которые рассказали о запуске аналогичного эксперимента. По их словам, проведенный среди водителей опрос показал, что многим нарушителям неловко от мысли, что знакомые увидят их во время оформления протокола. Кроме того, они признались, что их раздражает не сам штраф, а время, которое они тратят на заполнение бумаг.
По итогу этого опроса полицейские решили запустить эксперимент — нарушителям предлагают не оплачивать штраф, а вместо этого постоять на обочине и «успокоиться». Так, за превышение до 20 километров в час придется «отдыхать» 45 минут, а за превышение до 40 километров в час постоять придется 60 минут.