Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:16

В России захотели наказывать нарушителей «успокоительными остановками»

Госдума планирует испытать эту систему в нескольких регионах

Представителям Госдумы понравилась идея эстонских полицейских, которые начали тестировать альтернативное наказание за нарушение скоростного режима — вместо штрафа водителям предлагают «постоять и успокоиться». Теперь подобную систему хотят применить и в России.

Как рассказал агентству «Москва» член комитета по транспорту от «Единой России» Сергей Тен, подобный эксперимент нужно проводить в нескольких разных регионах страны, чтобы понять, как будут реагировать водители.

Он добавил, что для оценки эффективности нового подхода будет достаточно двух-трех месяцев. После этого можно будет сделать вывод о том, насколько российским нарушителям пойдет на пользу практика «успокоительных остановок».

На прошлой неделе эстонское издание опубликовало интервью с представителями местной полиции, которые рассказали о запуске аналогичного эксперимента. По их словам, проведенный среди водителей опрос показал, что многим нарушителям неловко от мысли, что знакомые увидят их во время оформления протокола. Кроме того, они признались, что их раздражает не сам штраф, а время, которое они тратят на заполнение бумаг.

По итогу этого опроса полицейские решили запустить эксперимент — нарушителям предлагают не оплачивать штраф, а вместо этого постоять на обочине и «успокоиться». Так, за превышение до 20 километров в час придется «отдыхать» 45 минут, а за превышение до 40 километров в час постоять придется 60 минут.