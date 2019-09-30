В России захотели наказывать нарушителей «успокоительными остановками»

Как рассказал агентству «Москва» член комитета по транспорту от «Единой России» Сергей Тен, подобный эксперимент нужно проводить в нескольких разных регионах страны, чтобы понять, как будут реагировать водители.

Он добавил, что для оценки эффективности нового подхода будет достаточно двух-трех месяцев. После этого можно будет сделать вывод о том, насколько российским нарушителям пойдет на пользу практика «успокоительных остановок».