Опубликовано 12 февраля 2026, 19:50
1 мин.

В российский вариант кроссовера Haval H7 внедрили 5 новшеств

Машины собирают на заводе под Тулой
В продажу пошёл кроссовер Haval H7 нового модельного года. Со сменой модельного года модель получила новый двигатель, пересмотренный список комплектаций, улучшенную медиасистему, дополнительные элементы оснащения, а также расширенный набор онлайн-сервисов. В базовой комплектации Premium стоимость составит 3 999 000 рублей.
Ключевым изменением после смены модельного года стал модернизированный двухлитровый турбомотор: его мощность увеличилась со 192 до 231 л.с., а крутящий момент — до 380 Нм.

Количество комплектаций сокращено: новый базовый вариант предлагает богатое оснащение, но теперь минимальная цена составляет 3 999 000 рублей вместо прежних 3 699 000.

Обновлённая медиасистема обладает расширенными возможностями персонализации и платформой онлайн-сервисов, куда входят VK Видео, Яндекс Карты, Яндекс Музыка и Яндекс Книги.

Во всех комплектациях теперь используется отделка потолка чёрной тканью, а также расширенный набор зарядных портов — к разъёмам USB Type-A добавлен USB Type-C.

Ранее марка Haval представила обновлённую версию кроссовера Haval H3. Как отметила пресс-служба российского офиса марки, модернизация прошла комплексно, затронув силовую установку, экстерьер, интерьер и функционал медиасистемы.