В российский вариант кроссовера Haval H7 внедрили 5 новшеств

В российский вариант кроссовера Haval H7 внедрили 5 новшествМашины собирают на заводе под Тулой
Ключевым изменением после смены модельного года стал модернизированный двухлитровый турбомотор: его мощность увеличилась со 192 до 231 л.с., а крутящий момент — до 380 Нм.
Количество комплектаций сокращено: новый базовый вариант предлагает богатое оснащение, но теперь минимальная цена составляет 3 999 000 рублей вместо прежних 3 699 000.
Обновлённая медиасистема обладает расширенными возможностями персонализации и платформой онлайн-сервисов, куда входят VK Видео, Яндекс Карты, Яндекс Музыка и Яндекс Книги.
Во всех комплектациях теперь используется отделка потолка чёрной тканью, а также расширенный набор зарядных портов — к разъёмам USB Type-A добавлен USB Type-C.
Ранее марка Haval представила обновлённую версию кроссовера Haval H3. Как отметила пресс-служба российского офиса марки, модернизация прошла комплексно, затронув силовую установку, экстерьер, интерьер и функционал медиасистемы.