В российский вариант кроссовера Haval H7 внедрили 5 новшеств

Ключевым изменением после смены модельного года стал модернизированный двухлитровый турбомотор: его мощность увеличилась со 192 до 231 л.с., а крутящий момент — до 380 Нм.

Количество комплектаций сокращено: новый базовый вариант предлагает богатое оснащение, но теперь минимальная цена составляет 3 999 000 рублей вместо прежних 3 699 000.

Обновлённая медиасистема обладает расширенными возможностями персонализации и платформой онлайн-сервисов, куда входят VK Видео, Яндекс Карты, Яндекс Музыка и Яндекс Книги.

Во всех комплектациях теперь используется отделка потолка чёрной тканью, а также расширенный набор зарядных портов — к разъёмам USB Type-A добавлен USB Type-C.