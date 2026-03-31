В Россию привезли седан Toyota Corolla Axio по цене ниже Lada Granta

Corolla Axio оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем и вариатором. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,5–5,5 л на 100 км.

В базовую комплектацию входят кондиционер, светодиодные фары, бесключевой доступ, четыре подушки безопасности, передние и задние парктроники, а также ABS, ESP и EBD. Мультимедийная система отсутствует.

Более оснащенная версия с мультимедиа обойдется в 1,67 млн рублей. Обе модификации не имеют мультируля и климат-контроля.

