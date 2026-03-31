Новости
Опубликовано 31 марта 2026, 09:10
1 мин.

В Россию привезли седан Toyota Corolla Axio по цене ниже Lada Granta

В России стартовали продажи нового седана Toyota Corolla Axio за 1 млн рублей. Этот бюджетный седан ценят за практичность, надежность и доступную цену. Машина находится в Японии, продавцы из Дальнего Востока готовы ее привезти, сообщает портал "Автоновости дня".
Toyota Corolla Axio
© Toyota
Алексей Морозов
Corolla Axio оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем и вариатором. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,5–5,5 л на 100 км.

В базовую комплектацию входят кондиционер, светодиодные фары, бесключевой доступ, четыре подушки безопасности, передние и задние парктроники, а также ABS, ESP и EBD. Мультимедийная система отсутствует.

Более оснащенная версия с мультимедиа обойдется в 1,67 млн рублей. Обе модификации не имеют мультируля и климат-контроля.

Источник:Автоновости дня
Тег:
#Toyota