В Ростове-на-Дону повторили гонки из Need for Speed в реальной жизни

В ролике, опубликованном на YouTube-канале Владислава Чекунова, четыре разных заезда. При этом авторы воссоздали не только саму гонку, но и процесс выбора и кастомизации автомобиля в гараже.
Первый заезд «игрок» проводил на Toyota Supra, конкуренцию ему составили Nissan Skyline R34, Mazda RX-7 и Volkswagen Golf MK4. C первых секунд вперед вырвался «Гольф», однако японское купе все же смогло одержать победу.
Следующим в гонке участвует Lancer Evo VII. После небольших доработок в гараже, он также выезжает на дорогу и без особых усилий объезжает соперников. «Игрок» решил не заканчивать гонку и сразу сменил «Лансер» на Skyline R34.
Третья гонка стала самой сложной для «Скайлайна» — в заезде с «Лансером» он с большим трудом смог вырвать победу. Зато финальный заезд стал самым легкий для синей японской двухдверки.
Несмотря на то, что кажется, будто автомобили едут с серьезным нарушением скоростного режима, вся гонка проходила в рамках закона. Автомобили не превышали скорость, а такого эффекта удалось добиться благодаря обработке и наложенным на видео эффектам.