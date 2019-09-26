В Ростове-на-Дону повторили гонки из Need for Speed в реальной жизни

В ролике, опубликованном на YouTube-канале Владислава Чекунова, четыре разных заезда. При этом авторы воссоздали не только саму гонку, но и процесс выбора и кастомизации автомобиля в гараже.

Первый заезд «игрок» проводил на Toyota Supra, конкуренцию ему составили Nissan Skyline R34, Mazda RX-7 и Volkswagen Golf MK4. C первых секунд вперед вырвался «Гольф», однако японское купе все же смогло одержать победу.