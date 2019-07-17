Посмотрите на ремейк самой знаменитой голливудской кинопогони

В ролике, который опубликован на канале Discovery, детально воссоздан как маршрут погони, так и некоторые элементы: в ремейке, конечно, не так много автомобилей на дороге, зато в одном из кадров появляется старый Volkswagen Beetle, мимо которого проезжают оба купе — точно такая же сцена была в оригинальной погоне. Кстати, в фильме для съемок использовалось два «Мустанга» — один для съемок прыжков, другой для съемок с близкого расстояния. В ремейке же участвовал всего один спорткар.