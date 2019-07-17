Посмотрите на ремейк самой знаменитой голливудской кинопогони

Эпизод вошел в историю кинематографа как первая сцена погони, снятая с таким размахом. В прошлом году фильму исполнилось 50 лет, и в память об этой дате, а также о самом актере и большом поклоннике автомобильных гонок, канал Discovery решил переснять эту сцену. Специально для съемок американская фирма Gas Monkey Garage построила точную копию «Мустанга», а для съемок позвали сына знаменитого актера — Чэда Маккуина.
В ролике, который опубликован на канале Discovery, детально воссоздан как маршрут погони, так и некоторые элементы: в ремейке, конечно, не так много автомобилей на дороге, зато в одном из кадров появляется старый Volkswagen Beetle, мимо которого проезжают оба купе — точно такая же сцена была в оригинальной погоне. Кстати, в фильме для съемок использовалось два «Мустанга» — один для съемок прыжков, другой для съемок с близкого расстояния. В ремейке же участвовал всего один спорткар.
В прошлом году американский производитель Ford в честь 50-летнего юбилея фильма выпустил спецверсию Mustang Bullit. Под капотом машины установили модифицированный мотор V8, выдающий 482 лошадиные силы.
В 2017 году на свалке в мексиканской пустыне нашли один из автомобилей, который участвовал в съемках оригинальной сцены. Другой маслкар продали сразу после завершения работ над фильмом, а судьба первого десятилетиями оставалась неизвестна. Его владелец изначально хотел переделать старый «Мустанг» и сделать из него копию «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд», однако, когда мужчина узнал историю автомобиля, решил отдать ее под полное восстановление.