Опубликовано 22 января 2026, 11:23
1 мин.

В Сети появились изображения салона нового флагманского кроссовера Zeekr 8X

Фотографии салона нового флагманского кроссовера Zeekr 8X выложили в Интернет. Выход модели запланирован на первый или второй квартал этого года, при этом цена в максимальной комплектации, по предварительным данным, достигнет 500 тыс. юаней (5,55 млн рублей).
Алексей Морозов
Общая концепция салона 8X перекликается с Zeekr 9X, однако акцент смещен на тщательную проработку мелочей и создание премиальной атмосферы. Впереди установлен сквозной блок из дисплеев: центральный смарт-экран совмещен с развлекательным для переднего пассажира. По соседству расположен переключатель режимов трансмиссии. Центральная консоль, выполненная Т-образном стиле, включает подлокотники, площадку беспроводной зарядки и прочие привычные опции.

Для задних пассажиров инженеры выбрали другое решение: вместо сдвижного экрана, как у 9X, здесь используется стационарный дисплей, расположенный между двумя люками крыши.

Отдельно компания отмечает наличие аудиосистемы Naim, от которой ждут высокого уровня звука.

