В Сети появились изображения салона нового флагманского кроссовера Zeekr 8X

Общая концепция салона 8X перекликается с Zeekr 9X, однако акцент смещен на тщательную проработку мелочей и создание премиальной атмосферы. Впереди установлен сквозной блок из дисплеев: центральный смарт-экран совмещен с развлекательным для переднего пассажира. По соседству расположен переключатель режимов трансмиссии. Центральная консоль, выполненная Т-образном стиле, включает подлокотники, площадку беспроводной зарядки и прочие привычные опции.

Для задних пассажиров инженеры выбрали другое решение: вместо сдвижного экрана, как у 9X, здесь используется стационарный дисплей, расположенный между двумя люками крыши.

Отдельно компания отмечает наличие аудиосистемы Naim, от которой ждут высокого уровня звука.

