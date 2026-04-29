В Сети появились официальные фотографии нового седана Hongqi H9

Автомобиль получил решётку, названную «горный водопад», U-образную светодиодную оптику и задние фонари «четыре стороны света».

Главная особенность — система Huawei Qiankun ADS 5: двухлучевой лидар с 896 линиями и 40 датчиками. На скорости 120 км/ч система распознаёт препятствие высотой 14 см с расстояния 120 метров.

В салоне Hongqi H9 — два экрана, вставки из кристаллов и дерева. Кроме того, естть мультимедиа на базе HarmonySpace с голосовым помощником MoLA и аудиосистемой HUAWEI SOUND.

H9 получил гибридную установку на базе 2,0-литрового турбодвигателя, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску. Кроме того, есть режим «приватность одним нажатием», с помощью которого отключаются все внешние сети и сбор данных.

