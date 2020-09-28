В Сети рассекретили салон обновленной Lada Largus

Благодаря этим же снимкам стало известно, что новинка получит еще и фирменное Х-образное оформление передней части, а вот задняя и боковая части останутся без каких-либо видимых изменений.

Пока что представители компании не называют окончательных сроков дебюта новинки и старта продаж. Однако по данным инсайдеров, автомобиль должен появиться у дилеров уже осенью текущего 2020 года.