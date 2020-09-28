В Сети рассекретили салон обновленной Lada Largus

На фотографиях, опубликованных сообществом AvtoVAZ News, можно отчетливо рассмотреть панель, которая выглядит почти так же, как аналогичная деталь у Renault Duster. По центру расположена мультимедийная система от того же автомобиля, а вот рулевое колесо рестайлинговый «Ларгус» получит от Lada Vesta.
AvtoVAZ News / vk.com
О том, что отечественный производитель готовит рестайлинг универсала стало известно еще летом. Тогда же появились первые снимки «Ларгуса», проходящего дорожные испытания в Тольятти.
Благодаря этим же снимкам стало известно, что новинка получит еще и фирменное Х-образное оформление передней части, а вот задняя и боковая части останутся без каких-либо видимых изменений.
Пока что представители компании не называют окончательных сроков дебюта новинки и старта продаж. Однако по данным инсайдеров, автомобиль должен появиться у дилеров уже осенью текущего 2020 года.