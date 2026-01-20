В Северной Корее ввели необычное дорожное правило

Это правило, ранее действовавшее только в Пхеньяне, теперь распространено на все провинциальные центры страны. Нарушителям, которые решат въехать в город с грязным автомобилем, грозит серьезный штраф.

Причиной ужесточения контроля стал рост числа личных машин, которые выделяются на фоне государственного транспорта. Это, в свою очередь, стимулировало развитие сопутствующего сервиса. Вслед за автозаправками в стране начали появляться специализированные мойки.

Однако из-за нехватки оборудованных станций бизнес адаптировался. На окраинах городов, где проще решить вопрос со стоком воды, предприимчивые северокорейцы организуют стихийные пункты. Они арендуют участки и нанимают на работу местных жителей, в том числе из социально уязвимых слоев населения.

Услуга стала не только обязательной, но и платной. Например, в городе Хамхыне стоимость помывки легкового автомобиля составляет от 20 до 60 китайских юаней (примерно 220−670 рублей по текущему курсу). Цена зависит от размера машины и степени ее загрязнения. Примечательно, что расчеты идут именно в юанях, который за последние 10−15 лет стал в КНДР основным средством платежа.

