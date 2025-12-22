В стиле ревущих 1930-х: Great Wall выпустит ретромодель

Можно заметить, что перспективная разработка имеет классические очертания, массивные хромированные бамперы и другие черты, свойственные ретрокарам. Какую начинку — бензиновую, гибридную или электрическую — получит машина, пока неизвестно.

Как уточнил Ли Фэй, столь необычную машину планируют выпускать под совершенно новым брендом. Это значит, что концерн Great Wall создаст шестую по счёту марку: в нынешнюю гамму входят Haval, Tank и Wey, а также электрокары Oraи пикапы Poer.