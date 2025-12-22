В стиле ревущих 1930-х: Great Wall выпустит ретромодель

Опубликовано 22 декабря 2025, 10:571 мин.
В стиле ревущих 1930-х: Great Wall выпустит ретромодельКитайский автопроизводитель готовится удивить публику крайне необычным проектом.
Great Wall выпустит стилизованную под ретрокары модель. Глава отдела разработки систем управления Drive-By-Wire концерна Great Wall Ли Фэй опубликовал тизерное изображение некой загадочной новинки. На фотографии виден автомобиль, по своему стилю напоминающий американскую автомобильную классику 1930 годов выпуска.
© Great Wall
Можно заметить, что перспективная разработка имеет классические очертания, массивные хромированные бамперы и другие черты, свойственные ретрокарам. Какую начинку — бензиновую, гибридную или электрическую — получит машина, пока неизвестно.
Как уточнил Ли Фэй, столь необычную машину планируют выпускать под совершенно новым брендом. Это значит, что концерн Great Wall создаст шестую по счёту марку: в нынешнюю гамму входят Haval, Tank и Wey, а также электрокары Oraи пикапы Poer.
Между тем, власти КНР прикрыли схему «подержанных автомобилей без пробега». Такие экземпляры стали отдельным — притом весьма внушительным по своему объёму — сегментом местного рынка.