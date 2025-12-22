Новости
Опубликовано 22 декабря 2025, 10:57
1 мин.

В стиле ревущих 1930-х: Great Wall выпустит ретромодель

Китайский автопроизводитель готовится удивить публику крайне необычным проектом.
Great Wall выпустит стилизованную под ретрокары модель. Глава отдела разработки систем управления Drive-By-Wire концерна Great Wall Ли Фэй опубликовал тизерное изображение некой загадочной новинки. На фотографии виден автомобиль, по своему стилю напоминающий американскую автомобильную классику 1930 годов выпуска.
Можно заметить, что перспективная разработка имеет классические очертания, массивные хромированные бамперы и другие черты, свойственные ретрокарам. Какую начинку — бензиновую, гибридную или электрическую — получит машина, пока неизвестно.

Как уточнил Ли Фэй, столь необычную машину планируют выпускать под совершенно новым брендом. Это значит, что концерн Great Wall создаст шестую по счёту марку: в нынешнюю гамму входят Haval, Tank и Wey, а также электрокары Oraи пикапы Poer.

