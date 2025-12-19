Власти КНР прикрыли схему «подержанных автомобилей без пробега»Китайские власти готовят серьёзные изменения для рынка автомобильного секонд-хэнда.
Китайские чиновники утверждают, что такая практика позволяет некоторым компаниям завышать показатели продаж на внутреннем рынке: новая продукция отгружается трейдерам, после чего автоматически становится подержанной. И уже трейдер занимается экспортом.
Как отмечает Carnewschina, по итогам 2025 года экспорт машин б/у из Поднебнесной может превысить 500 тысяч единиц, из которых 70−80% - это вышеупомянутые «безпробеговые» экземпляры.
С 1 января 2026 года, чтобы вывезти автомобиль, потребуется, чтобы прошло более 180 дней после первичной регистрации, плюс производитель будет обязан дать согласие на вывоз своей продукции.
