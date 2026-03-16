В Усть-Лабинске пройдёт этап чемпионата по дрифту, который уже бьёт рекорды

«Чемпионат уже бьет рекорды, собрав более 330 уникальных участников за всю историю проведения соревнований. Число пилотов, подавших заявки на 3 этап 7 сезона, уже превысило 80 человек. Среди них — звезда мирового дрифта Георгий Чивчян на легендарной NGK Nissan Silvia S15 „Россиянка“. Впервые в соревнованиях примут участие сразу два 1000-сильных Dodge Viper Александра Абрамова и Ильи Полищука», — говорится в сообщении.

По итогам первых двух этапов, состоявшихся в ноябре 2025 года на трассе СТК «Пилот», лидером стал Леонид Шнайдер из Красноярска. Пилот, выступающий на BMW E92, набрал 466 очков.

Программа третьего этапа включает квалификационные заезды в субботу и финальные соревнования среди 32 лучших участников в воскресенье. В седьмом сезоне, помимо личного и командного зачётов, учреждены специальные номинации — за инженерное решение и стиль пилотирования.

Для посетителей предусмотрены трибуны и зоны свободного размещения, возможность наблюдать за дрифтом вблизи, а также доступ в парк сервиса для общения с пилотами.

Ранее сообщалось, что столичные мойки не справляются с потоком машин.