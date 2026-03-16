Опубликовано 16 марта 2026, 15:15
В Усть-Лабинске пройдёт этап чемпионата по дрифту, который уже бьёт рекорды

В Усть-Лабинске пройдёт этап чемпионата по дрифту с рекордным числом участников . Третий этап чемпионата по дрифту Systême Electric® состоится 21−22 марта в Усть-Лабинске Краснодарского края. Соревнования проведёт легендарный дрифтер Аркадий Цареградцев. Об этом сообщили в пресс-службе Чемпионата по дрифту Systême Electric ®.
© Пресс-служба Чемпионата по дрифту Systême Electric ®
Арина Лысенко
«Чемпионат уже бьет рекорды, собрав более 330 уникальных участников за всю историю проведения соревнований. Число пилотов, подавших заявки на 3 этап 7 сезона, уже превысило 80 человек. Среди них — звезда мирового дрифта Георгий Чивчян на легендарной NGK Nissan Silvia S15 „Россиянка“. Впервые в соревнованиях примут участие сразу два 1000-сильных Dodge Viper Александра Абрамова и Ильи Полищука», — говорится в сообщении.

По итогам первых двух этапов, состоявшихся в ноябре 2025 года на трассе СТК «Пилот», лидером стал Леонид Шнайдер из Красноярска. Пилот, выступающий на BMW E92, набрал 466 очков.

Программа третьего этапа включает квалификационные заезды в субботу и финальные соревнования среди 32 лучших участников в воскресенье. В седьмом сезоне, помимо личного и командного зачётов, учреждены специальные номинации — за инженерное решение и стиль пилотирования.

Для посетителей предусмотрены трибуны и зоны свободного размещения, возможность наблюдать за дрифтом вблизи, а также доступ в парк сервиса для общения с пилотами.

