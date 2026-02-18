В Узбекистане стартовали продажи «дешёвых» Zeekr 9X

Zeekr 9X является одноклассником Bentley Bentayga EWB и Rolls-Royce Cullinan будучи гораздо дешевле. Это гибрид, располагающий бензиновым 2,0-литровым двигателем, двумя электромоторами и пневмоподвеской.

Длина/ширина/высота составляют 5,29/2,03/1,82 м, соответственно, колёсная база — 3,17 м. Также отмечена 900-вольтовая электросистема, которая позволяет зарядить батарею от 20% до 80% за девять минут.

Под капотом упрятан бензиновый 2,0-литровый турбомотор (279 л.с.), а в движение кроссовер приводят электродвигатели: передний развивает 394 л.с., задний — 503 л.с. Совокупная отдача равна 898 л.с.