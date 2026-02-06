Везде, кроме России, на Zeekr 9X заменят дефектные редукторы

Источник редакции подчеркнул, что России эта кампания не коснется, поскольку на российском рынке марка официально не представлена.

Предполагается, что на пострадавшие экземпляры кроссоверов Zeekr 9X установят обновлённый узел редуктора, на магниевом корпусе которого появились многочисленные вертикальные отливки-усилители. Они должны за счёт повышения жёсткости конструкции на скручивание решить проблему продольных трещин.

Отзывная кампании на Zeekr 9X должна начаться до конца I квартала 2026 года. Поскольку сервис затронет только те страны, где марка присутствует официально, российским владельцам машин придётся покупать агрегат за свой счёт.