В Японии стартовали продажи самого дешевого внедорожника Toyota Land Cruiser

Новинка получила имя в честь модели FJ Cruiser, которая выпускалась с 2006 по 2022 год. По габаритам внедорожник оказался даже компактнее кроссовера Toyota RAV4: его длина составляет 4575 мм, а колёсная база — 2580 мм.

На старте продаж в Японии Land Cruiser FJ доступен исключительно с атмосферным 2,7-литровым четырёхцилиндровым двигателем, развивающим 163 л.с. и 246 Нм крутящего момента. Мотор работает в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с блокировкой заднего дифференциала.

Передняя подвеска — независимая на двойных поперечных рычагах, задняя — четырёхрычажная с тягой Панара. В оснащение модели входят светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, 7-дюймовая цифровая приборная панель, 12,3-дюймовый центральный экран мультимедийной системы, подогрев рулевого колеса и всех сидений, а также комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense.

Салон рассчитан на пять человек, объём багажника составляет 795 л., а при сложенном втором ряду он увеличивается до 1607 л. Выход Land Cruiser FJ на японский рынок состоялся вслед за его появлением в Таиланде, где и налажено производство модели.

Помимо этих двух стран, внедорожник также будет продаваться в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Индии. А вот в Европе и Северной Америке новинки не ждут: Европа оказалась исключена из-за жёстких экологических норм, а Северная Америка — из-за высоких импортных пошлин.

Ранее сообщалось, что флагманский кроссовер Wey V9X прошел зимние испытания в России.