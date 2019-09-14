Ferrari будет держаться за моторы V12 до последнего

Технический директор марки уверяет, что у Ferrari есть все необходимые ресурсы и квалификация инженеров, чтобы продолжать разрабатывать и выпускать мощные многолитровые V12 даже в нынешних непростых условиях. Разумеется, в этом нет ничего противозаконного: все двигатели «Феррари» вписываются в самые строгие экологические нормы. По-настоящему серьёзной проблемой итальянцы считают вступившие в прошлом году в силу новые требования по громкости выхлопа. Чтобы вписаться в эти нормы, марке придётся серьёзно ограничить звучание своих суперкаров.