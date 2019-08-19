Президент Ferrari рассказал о новом суперкаре

В начале года Ferrari анонсировала появление пяти новинок: первой стала модель F8 Tributo, затем дебютировал гиперкар SF90 Stradale, а на Франкфуртском автосалоне ожидается премьера родстера на базе F8 Tributo.

Еще одной премьерой может стать обновленная версия полноприводного GTC4Lusso. Подробности о новом суперкаре класса GT, о котором упомянул Элканн, держатся в секрете — известно лишь, что новинка получит гибридную силовую установку с турбированным мотором V6 в основе.