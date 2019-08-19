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13:35

Президент Ferrari рассказал о новом суперкаре

Джон Элканн подтвердил скорый дебют принципиально новой модели

© Ferrari
Гамму дорожных Ferrari ждет пополнение — очередную новинку итальянский производитель суперкаров покажет в ноябре. Президент Ferrari Джон Элканн надеется, что выпуск суперкара класса Gran Turismo, удобного для длительных поездок, позволит увеличить продажи марки.

Элканн подчеркнул, что рост ежегодных тиражей не приведет к изменению стратегии Ferrari и компания «не будет пытаться догнать Porsche по продажам». Цели Ferrari в краткосрочной перспективе сводятся к увеличению ежегодной выручки до 5 миллиардов евро к 2022 году. Для сравнения, в 2017 году итальянская фирма заработала 3,4 миллиарда евро.

Porsche реализовала за прошлый год 256 тысяч автомобилей. Совокупный тираж Ferrari за 2018 год — 9251 машина.

В начале года Ferrari анонсировала появление пяти новинок: первой стала модель F8 Tributo, затем дебютировал гиперкар SF90 Stradale, а на Франкфуртском автосалоне ожидается премьера родстера на базе F8 Tributo.

Еще одной премьерой может стать обновленная версия полноприводного GTC4Lusso. Подробности о новом суперкаре класса GT, о котором упомянул Элканн, держатся в секрете — известно лишь, что новинка получит гибридную силовую установку с турбированным мотором V6 в основе.

Аналитики Ferrari предсказывают, что к 2022 году до 40 процентов общего тиража марки будет приходиться на суперкары класса GT. Как раз на 2022 год у Ferrari запланирован дебют первого кроссовера под итальянским брендом — Ferrari Purosangue.

Источник: Autonews