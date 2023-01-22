Китайцы удивили сверхмощным V12 для лимузина Си Цзиньпина

О лимузине Hongqi N701 спустя полгода после первого появления мало что известно, а на подходе новый представительский автомобиль с индексом L5. Китайские журналисты ожидают, что на «пятёрке» новый V12 точно появится. Поскольку Hongqi L5 первого поколения (и его длиннобазная версия L9) до сих пор используются Си Цзиньпином, лимузин второго поколения наверняка станет или основной, или церемониальной машиной.