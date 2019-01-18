Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:38

Volvo заменит хэтчбек V40 купеобразным кроссовером

Преемник модели выйдет на рынок в течение трех лет

В течение ближайших трех лет хэтчбек Volvo V40 заменит компактный купеобразный кроссовер. Руководство марки считает, что тянуть с выводом новой модели на рынок компании не стоит, иначе она рискует потерять долю рынка.
Загрузка...

Как сообщает Autocar со ссылкой на руководителя Volvo Лекса Керссемакерса, производство модели V40 завершится в текущем году, при этом дизайн ее преемника уже разрабатывается.

«Сороковая» серия сейчас является единственной моделью марки, которая не использует модульные платформы: на CMA построен кроссовер XC40, а SPA – машины семейств 60 и 90.

Volvo V40

В основе нынешнего Volvo V40 лежит шасси Ford Global C, разработанное в начале 2000-х и не позволяющее выпускать «электрифицированные» модификации. А без них, по словам Керссемакерса, ни одну модель запускать сейчас не имеет смысла.

В связи с этим ожидается, что одним из основных изменений станет переход преемника V40 на платформу CMA. В плане дизайна новинка, вероятно, позаимствует некоторые черты у прототипа Concept 40.2, показанного в 2016 году.

>
Reload
1 / 3

Volvo 40.2 Concept

Ранее предполагалось, что Volvo V40 заменят целым семейством новых автомобилей, в котором будет и седан, и хэтчбек. Однако с падением спроса на подобные машины и ростом популярности вседорожников, в компании решили сосредоточиться на выпуске именно кроссовера.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...