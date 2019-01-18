Volvo заменит хэтчбек V40 купеобразным кроссовером

Как сообщает Autocar со ссылкой на руководителя Volvo Лекса Керссемакерса, производство модели V40 завершится в текущем году, при этом дизайн ее преемника уже разрабатывается.
«Сороковая» серия сейчас является единственной моделью марки, которая не использует модульные платформы: на CMA построен кроссовер XC40, а SPA – машины семейств 60 и 90.
В основе нынешнего Volvo V40 лежит шасси Ford Global C, разработанное в начале 2000-х и не позволяющее выпускать «электрифицированные» модификации. А без них, по словам Керссемакерса, ни одну модель запускать сейчас не имеет смысла.
В связи с этим ожидается, что одним из основных изменений станет переход преемника V40 на платформу CMA. В плане дизайна новинка, вероятно, позаимствует некоторые черты у прототипа Concept 40.2, показанного в 2016 году.
Ранее предполагалось, что Volvo V40 заменят целым семейством новых автомобилей, в котором будет и седан, и хэтчбек. Однако с падением спроса на подобные машины и ростом популярности вседорожников, в компании решили сосредоточиться на выпуске именно кроссовера.