Volvo заменит хэтчбек V40 купеобразным кроссовером

Как сообщает Autocar со ссылкой на руководителя Volvo Лекса Керссемакерса, производство модели V40 завершится в текущем году, при этом дизайн ее преемника уже разрабатывается.

«Сороковая» серия сейчас является единственной моделью марки, которая не использует модульные платформы: на CMA построен кроссовер XC40, а SPA – машины семейств 60 и 90.