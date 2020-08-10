Редкий Aston Martin с колесами BBS выставили на продажу

Выставленный на продажу автомобиль сменил нескольких владельцев и сейчас находится в Англии. Кузов купе окрашен в синий Warwick Blue, сочетающийся с темно-красной кожаной обивкой салона. В придачу с машиной продавец отдает оригинальный набор инструментов и домкрат. Бонусом также идут руль Nardi с деревянным ободом и новенькие легкосплавные колеса Ronal, обутые в покрышки Michelin.

В 2018 году аукционный дом Sotheby’s продал аналогичный Aston Martin V8 Vantage V580 Oscar India за 275 000 евро, что по текущему курсу составило бы 23,8 миллиона рублей.