Редкий Aston Martin с колесами BBS выставили на продажу

Под капотом Астона 580-й серии установлен 5,3-литровый V8, развивающий 375 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжён с пятиступенчатой ручной коробкой передач ZF, через которую тяга передается за задние колеса. По паспорту купе разгоняется до ста за 5,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 270 километров в час. Отличий в технике от других модификаций нет, но визуально V580 BBS всё-таки немного другой.
Причина — в колесах. Компания Pirelli, в 1980-х поставлявшая резину для Астона, испытывала проблемы с качеством, поэтому британцы были вынуждены поменять модель покрышек, из-за чего сильно пострадала управляемость. Чтобы решить проблему, в срочном порядке пришлось подбирать новые, более широкие диски и перекраивать под них арки. В результате этого в 1983-м на свет появилась версии V580 BBS, которая разошлась тиражом всего 94 экземпляра.
Выставленный на продажу автомобиль сменил нескольких владельцев и сейчас находится в Англии. Кузов купе окрашен в синий Warwick Blue, сочетающийся с темно-красной кожаной обивкой салона. В придачу с машиной продавец отдает оригинальный набор инструментов и домкрат. Бонусом также идут руль Nardi с деревянным ободом и новенькие легкосплавные колеса Ronal, обутые в покрышки Michelin.
В 2018 году аукционный дом Sotheby’s продал аналогичный Aston Martin V8 Vantage V580 Oscar India за 275 000 евро, что по текущему курсу составило бы 23,8 миллиона рублей.