Если бы известные спорткары были среднемоторными

Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями

Как могли бы выглядеть хорошо знакомые всем спорткары, если бы их создали среднемоторными — с двигателем в пределах базы, расположенным позади пассажирского салона? Увы, даже наша фантазия работает не так хорошо, как фотошоп в руках известного дизайнера Райна Приска. Это тот самый художник, который в свободное от работы время любит превращать суперкары в шутинг-брейки, а малолитражки — в раллийных или дрэговых монстров. «Пересадке сердца» он подверг как люксовые гран-туризмо вроде Aston martin DB11, так и скромную Subaru BRZ.