В следующем году 5,0-литровый атмосферный V8, известный как Coyote, будет отмечать 10-летний юбилей. Модульный двигатель Ford, представленный в 2011 году, по нынешним меркам считается ветераном и используется как для купе Ford Mustang GT, так и для пикапа F-150 в его последнем поколении. Как рассказал в интервью изданию Muscle Cars & Trucks главный инженер F-150 Крейг Шматц, компания Ford продолжит использовать старый V8 на пикапах по одной простой причине — на него по-прежнему есть спрос.