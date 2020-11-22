В следующем году 5,0-литровый атмосферный V8, известный как Coyote, будет отмечать 10-летний юбилей. Модульный двигатель Ford, представленный в 2011 году, по нынешним меркам считается ветераном и используется как для купе Ford Mustang GT, так и для пикапа F-150 в его последнем поколении. Как рассказал в интервью изданию Muscle Cars & Trucks главный инженер F-150 Крейг Шматц, компания Ford продолжит использовать старый V8 на пикапах по одной простой причине — на него по-прежнему есть спрос.
Хотя F-150 четырнадцатого поколения можно приобрести с турбомоторами семейства EcoBoost или даже с гибридной силовой установкой, многие покупатели принципиально выбирают атмосферный 5,0-литровый V8. Шматц добавил, что около 60% покупателей F-150 отдают предпочтение моторам EcoBoost за их мощность и экономичность, однако остальным принципиально нужен старый добрый V8. В нынешнем году Coyote оборудовали системой отключения цилиндров, чтобы сократить расход топлива.