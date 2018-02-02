Беспилотник взлетел на пять метров и пробыл на высоте 53 секунды

Пульс

Airbus провел первые успешные тесты летающего такси

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2 февраля 2018

Компания A³, которая базируется в США и является подразделением Airbus, провела успешные испытания беспилотного летающего такси. Проект по созданию подобного транспортного средства называется Vahana.

Тесты проходили на полигоне, расположенном в американском Пендлтоне, штат Орегон. В среду, 31 января, летательный аппарат поднялся на высоту пять метров и пробыл на ней 53 секунды. В четверг прототип сделал то же самое.

[Какие летающие автомобили можно поставить себе в гараж](https://motor.ru/selector/flycars.htm)

Какие летающие автомобили можно поставить себе в гараж

В компания отметили, что аппарат выполнил все упражнения в автономном режиме. На следующем этапе испытаний он должен не просто подняться в воздух, но и пролететь некоторое расстояние.

Ранее подразделение компании Airbus, которое ведет проект Vahana, опубликовало мультипликационный ролик, демонстрирующий работу летающего такси. В нем показана схема взаимодействия человека с летательным аппаратом. В частности, вызов такси через мобильное приложение.

Первые изображения летающего такси Airbus были представлены в октябре 2016 года.

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