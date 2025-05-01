В продаже появился новый грузовик «Валдай 18»: цены и оснащение

«Валдай-18» локализован в России: в Нижнем Новгороде организована сборка по полному циклу, включая сварку и окраску кабин. Пока доступны три варианты колёсной базы (4800, 5750 и 6100 мм), но со временем будут доступны пять спецификаций шасси. Сейчас в начальную комплектацию входит задняя пневмоподвеска, кабина со спальником, подрессоренное кресло водителя с четырьмя регулировками, круиз-контроль и кондиционер.