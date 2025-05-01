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Опубликовано 01 мая 2025, 22:22
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В продаже появился новый грузовик «Валдай 18»: цены и оснащение

Автомобиль выпускают на Горьковском автозаводе с марта 2025 года
В продаже появился новый грузовик «Валдай 18»: цены и оснащение. Открыт приём заявок на бескапотники российского производства. Полная масса новинки составляет 18 тонн, грузоподъёмность — до 12 тонн. Предусмотрено три варианта колёсной базы, самый короткий изотермический фургон стоит от восьми миллионов рублей. Техника безальтернативна: с 6,7-литровым турбодизелем Cummins (261 л.с., 956 Нм) сочетается 8-ступенчатая «механика» Fast Gear.
В продаже появился новый грузовик «Валдай 18»: цены и оснащение
© «Группа ГАЗ» / Николай Марков
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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«Валдай-18» локализован в России: в Нижнем Новгороде организована сборка по полному циклу, включая сварку и окраску кабин. Пока доступны три варианты колёсной базы (4800, 5750 и 6100 мм), но со временем будут доступны пять спецификаций шасси. Сейчас в начальную комплектацию входит задняя пневмоподвеска, кабина со спальником, подрессоренное кресло водителя с четырьмя регулировками, круиз-контроль и кондиционер.

© СТТ

С завода уже сходят рефрижераторы, европлатформы, бортовые автомобили с манипулятором, а со временем количество надстроек увеличится. Постепенно гамму расширят за счёт утилитарных версий с обычной «городской» кабиной и рессорной задней подвеской. Перспектива — углублённая локализация модели и переход на отечественные агрегаты. Межсервисный интервал — 20 тысяч километров, гарантия три года без ограничения пробега.

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Следующей новинкой Горьковского автозавода может стать «Валдай 33» с колёсной формулой 6х4 в виде строительного самосвала. А первенец суббренда — тягач «Валдай 45» уже адаптируют к отечественному турбодизелю ЯМЗ-770.

Источник:Современные транспортные технологии
Автор:Сергей Ильин
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