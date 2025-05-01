В продаже появился новый грузовик «Валдай 18»: цены и оснащение

В продаже появился новый грузовик «Валдай 18»: цены и оснащениеАвтомобиль выпускают на Горьковском автозаводе с марта 2025 года
«Валдай-18» локализован в России: в Нижнем Новгороде организована сборка по полному циклу, включая сварку и окраску кабин. Пока доступны три варианты колёсной базы (4800, 5750 и 6100 мм), но со временем будут доступны пять спецификаций шасси. Сейчас в начальную комплектацию входит задняя пневмоподвеска, кабина со спальником, подрессоренное кресло водителя с четырьмя регулировками, круиз-контроль и кондиционер.
С завода уже сходят рефрижераторы, европлатформы, бортовые автомобили с манипулятором, а со временем количество надстроек увеличится. Постепенно гамму расширят за счёт утилитарных версий с обычной «городской» кабиной и рессорной задней подвеской. Перспектива — углублённая локализация модели и переход на отечественные агрегаты. Межсервисный интервал — 20 тысяч километров, гарантия три года без ограничения пробега.
Следующей новинкой Горьковского автозавода может стать «Валдай 33» с колёсной формулой 6х4 в виде строительного самосвала. А первенец суббренда — тягач «Валдай 45» уже адаптируют к отечественному турбодизелю ЯМЗ-770.