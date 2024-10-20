«Группа ГАЗ» вернула экологичный двигатель грузовикам «Валдай 8»

Как изменились цены грузовичков «Валдай 8» не сообщается. Сейчас базовый автомобиль стоит у дилеров от 4,23 миллиона рублей, а изотермические фургоны обходятся в 5,3 миллиона рублей. Модернизированные в угоды российским перевозчикам грузовики продаются с весны 2023 года: тогда среднетоннажные «Валдаи» получили адаптированную кабину.