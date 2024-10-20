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Опубликовано 20 октября 2024, 11:55
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«Группа ГАЗ» вернула экологичный двигатель грузовикам «Валдай 8»

Среднетоннажники перешли от моторов «Евро-2» к агрегатам «Евро-5»
«Группа ГАЗ» вернула экологичный двигатель грузовикам «Валдай 8». С октября преемник «Валдая-NEXT» оснащается обновлённым силовым агрегатом с индексом G51B. Речь идёт о локализованном 2,5-литровом турбодизеле, который сохранил отдачу (150 л.с. и 420 Нм), но стал соответствовать пятому экологическому классу. Автопроизводитель подчёркивает, что удалось обойтись без затратной в обслуживании системы впрыска мочевины AdBlue.
«Группа ГАЗ» вернула экологичный двигатель грузовикам «Валдай 8»
© «Группа ГАЗ»
Сергей Ильин

До недавнего времени «Валдай 8» оснащался санкционно-устойчивым мотором экокласса «Евро-2». Повысить чистоту выхлопа удалось за счёт внедрения турбокомпрессора с электронным управлением, системы рециркуляции отработанных газов, модернизации каталитического нейтрализатора и сажевого фильтра. По данным «Группы ГАЗ», турбодизель сохранил преимущества предшественника.

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Как изменились цены грузовичков «Валдай 8» не сообщается. Сейчас базовый автомобиль стоит у дилеров от 4,23 миллиона рублей, а изотермические фургоны обходятся в 5,3 миллиона рублей. Модернизированные в угоды российским перевозчикам грузовики продаются с весны 2023 года: тогда среднетоннажные «Валдаи» получили адаптированную кабину.

Кабина «Валдая 8» от китайского грузовика Foton может стать основной для всех бескапотников с Горьковского автозавода. Уже есть прототипы полноприводных машин, которые можно считать неофициальными преемниками ГАЗ-66.

Источник:«Группа ГАЗ»
Автор:Сергей Ильин
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