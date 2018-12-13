Cosworth построил 250-сильный трехцилиндровый «атмосферник»

По словам управляющего директора Cosworth Брюса Вуда, для начала инженерам пришлось собрать четверть оригинального двигателя «Валькирии», чтобы протестировать его базовую конструкцию. За основу взяли четырехцилиндровый агрегат, для которого изготовили новую головку блока — точную копию трех цилиндров финального V12. На подготовку мотора к первому запуску потребовалось около пяти месяцев.

Решение о тестировании сначала трехцилиндрового двигателя было принято из-за сроков. Для постройки V12 с нуля понадобилось бы 12-13 месяцев, и только после этого можно было бы узнать, уложились ли инженеры в заданные «Астоном» параметры. Переход на три цилиндра позволил команде Cosworth воспроизвести каждый элемент четверти оригинального агрегата и заранее убедиться в его работоспособности и мощностных характеристиках.