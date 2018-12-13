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15:48

Cosworth построил 250-сильный трехцилиндровый «атмосферник»

Агрегат стал частью проекта по созданию рекордного 6.5 V12 для супергибрида Valkyrie

Фирме Cosworth удалось построить атмосферный трёхцилиндровый двигатель мощностью 250 лошадиных сил, который вписывается в действующие нормы по вредным выбросам. Агрегат стал частью проекта по созданию рекордного 6.5 V12 для супергибрида Aston Martin Valkyrie.

По словам управляющего директора Cosworth Брюса Вуда, для начала инженерам пришлось собрать четверть оригинального двигателя «Валькирии», чтобы протестировать его базовую конструкцию. За основу взяли четырехцилиндровый агрегат, для которого изготовили новую головку блока — точную копию трех цилиндров финального V12. На подготовку мотора к первому запуску потребовалось около пяти месяцев.

Решение о тестировании сначала трехцилиндрового двигателя было принято из-за сроков. Для постройки V12 с нуля понадобилось бы 12-13 месяцев, и только после этого можно было бы узнать, уложились ли инженеры в заданные «Астоном» параметры. Переход на три цилиндра позволил команде Cosworth воспроизвести каждый элемент четверти оригинального агрегата и заранее убедиться в его работоспособности и мощностных характеристиках.

BMW i8 оснащается 1,5-литровой «турботройкой», мощность которой даже меньше, чем у «атмосферника» Cosworth — 231 лошадиная сила и 320 Нм момента.

Представленный накануне 6.5 V12 с углом развала блоков 65 градусов выдает 1014 сил и 740 Нм крутящего момента. Агрегат способен раскручиваться до 11 100 оборотов в минуту, а его масса составляет 206 килограммов. В Cosworth подсчитали: если масштабировать формульный 3.0 V10 до 6,5 литра, то его масса составит 210 килограммов.

Источник: Jalopnik
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