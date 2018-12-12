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12:21

Aston Martin представил рекордный «атмосферник» для супергибрида Valkyrie

Безнаддувный агрегат выдает 1014 сил и 740 Нм момента

Компания Aston Martin раскрыла детали об «атмосферной» составляющей силовой установки супергибрида Valkyrie, официально представив 6,5-литровый V12, разработанный совместно с Cosworth. Несмотря на выдающиеся характеристики, двигатель полностью соответствует действующим требованиям к уровню вредных выбросов и может использоваться на дорожных машинах.

Пиковая мощность 6.5 V12 приходится на 10 500 оборотов в минуту и составляет 1014 лошадиных сил. Максимальный момент — 740 Нм — доступен на 7 тысячах оборотов, а отсечка срабатывает на 11 100 оборотах в минуту. Большинство внутренних элементов агрегата, масса которого 206 килограммов, изготовлены из цельных заготовок. В их числе титановые шатуны и поршни, как у болидов Формулы-1.

Особенно в Aston Martin гордятся коленчатым валом, выточенным из цельнометаллического стержня длиной 775 миллиметров и диаметров 170 миллиметров. В результате обработки на станке было удалено 80 процентов исходной заготовки, а финальная деталь получилась на 50 процентов легче той, что используется на V12 от Aston Martin One-77.

«То, что нас попросили построить двигатель V12 для одного из самых знаковых автомобилей в истории уже предмет особой гордости, — говорит управляющий директор Cosworth Брюс Вуд — Десятилетия в Формуле-1 подготовили нас к требовательным спецификациям, но когда мы начали обсуждать с Aston Martin противоречащие друг другу показатели, стало ясно, что для фирмы это будет самый серьезный вызов».

Внешность серийной «Валькирии», компоненты гибридной системы для которой разработал Rimac, раскрыл японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Будучи в техническом центре Aston Martin, он сфотографировал момент отрисовки гиперкара по собственной спецификации. Тогда же стало известно, что Valkyrie получит трековый пакет с более агрессивными настройками активной аэродинамики и подвижными элементами от гоночного Valkyrie AMR Pro.

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