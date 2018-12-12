Aston Martin представил рекордный «атмосферник» для супергибрида Valkyrie

«То, что нас попросили построить двигатель V12 для одного из самых знаковых автомобилей в истории уже предмет особой гордости, — говорит управляющий директор Cosworth Брюс Вуд — Десятилетия в Формуле-1 подготовили нас к требовательным спецификациям, но когда мы начали обсуждать с Aston Martin противоречащие друг другу показатели, стало ясно, что для фирмы это будет самый серьезный вызов».