Японский миллиардер раскрыл облик серийного Aston Martin Valkyrie

От представленного летом текущего года прототипа гиперкар на рендере отличается двойным сплиттером, расположением крепления дворника и дизайном колес. Valkyrie выкрашен в белый цвет с золотистыми элементами в передней части кузова и на боковинах крыши.
Ранее Aston Martin раскрыл детали гибридной силовой установки «Валькирии». В ее основе будет лежать рекордный по мощности «атмосферник» 6.5 V12, разработанный Cosworth и выдающий 1146 лошадиных сил.
Здесь можно послушать, как этот двигатель звучит. Электрические компоненты для супергибрида поставит хорватская Rimac, семиступенчатый «робот» с подрулевыми лепестками — Ricardo.
Шасси и кузов Aston Martin Valkyrie практически целиком сделают из углепластика. Максимально легкими будут даже фары и эмблема Aston Martin — она легче стандартной на 99,4 процента. В днище гиперкара есть тоннели, создающие эффект Вентури. Они позволяют машины массой чуть больше тонны генерировать прижимную силу в 1814 килограммов.