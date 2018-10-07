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16:11

Японский миллиардер раскрыл облик серийного Aston Martin Valkyrie

Снимок сделан в техническом центре британского производителя

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава опубликовал в своем твиттере фотографию, на которой, предположительно, изображен серийный вариант гиперкара Aston Martin Valkyrie. Снимок, вероятно, сделан в техническом центре британского производителя, во время отрисовки автомобиля по спецификации Маэдзавы.

От представленного летом текущего года прототипа гиперкар на рендере отличается двойным сплиттером, расположением крепления дворника и дизайном колес. Valkyrie выкрашен в белый цвет с золотистыми элементами в передней части кузова и на боковинах крыши.

Ранее Aston Martin раскрыл детали гибридной силовой установки «Валькирии». В ее основе будет лежать рекордный по мощности «атмосферник» 6.5 V12, разработанный Cosworth и выдающий 1146 лошадиных сил.

Здесь можно послушать, как этот двигатель звучит. Электрические компоненты для супергибрида поставит хорватская Rimac, семиступенчатый «робот» с подрулевыми лепестками — Ricardo.

Прототип Aston Martin Valkyrie

Шасси и кузов Aston Martin Valkyrie практически целиком сделают из углепластика. Максимально легкими будут даже фары и эмблема Aston Martin — она легче стандартной на 99,4 процента. В днище гиперкара есть тоннели, создающие эффект Вентури. Они позволяют машины массой чуть больше тонны генерировать прижимную силу в 1814 килограммов.

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