Японский миллиардер раскрыл облик серийного Aston Martin Valkyrie

Шасси и кузов Aston Martin Valkyrie практически целиком сделают из углепластика. Максимально легкими будут даже фары и эмблема Aston Martin — она легче стандартной на 99,4 процента. В днище гиперкара есть тоннели, создающие эффект Вентури. Они позволяют машины массой чуть больше тонны генерировать прижимную силу в 1814 килограммов.