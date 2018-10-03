Послушайте, как звучит Aston Martin Valkyrie. Спойлер: безумно

Отдача двигателя составляет 1146 лошадиных сил. Однако до сих пор не уточняется, идет ли речь только о ДВС или суммарной мощности гибридной установки, электрические компоненты которой поставит хорватская Rimac. Кузов и шасси «Валькирии» практически целиком будут сделаны из углепластика, а беспрецедентные меры по снижению массы позволят сделать легче фары и даже эмблему Aston Martin.
The sound of “THE” GREAT British car company! Thank you @Cosworth @redbullracing #AstonMartinValkyrie #NaturallyAspirated#V12 pic.twitter.com/HmEICj29uH— Andy Palmer (@AndyatAston) 3 октября 2018 г.
Будет у гиперкара, тираж которого составит 150 экземпляров, и трековая версия AMR Pro. Такие машины получат улучшенные аэродинамические характеристики, измененный алгоритм работы активного «оперения» и больше деталей из углепластика.
Тираж Aston Martin Valkyrie составит 150 экземпляров