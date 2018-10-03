Послушайте, как звучит Aston Martin Valkyrie. Спойлер: безумно

Отдача двигателя составляет 1146 лошадиных сил. Однако до сих пор не уточняется, идет ли речь только о ДВС или суммарной мощности гибридной установки, электрические компоненты которой поставит хорватская Rimac. Кузов и шасси «Валькирии» практически целиком будут сделаны из углепластика, а беспрецедентные меры по снижению массы позволят сделать легче фары и даже эмблему Aston Martin.