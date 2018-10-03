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15:43

Послушайте, как звучит Aston Martin Valkyrie. Спойлер: безумно

Гиперкар оснастят гибридной установкой с 6.5 V12 Cosworth

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Главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер опубликовал в своем твиттере ролик с записью звука двигателя гиперкара Valkyrie. Основой его бензо-электричеcкой установки станет рекордный по мощности «атмосферник» 6.5 V12, разработанный Cosworth.

Отдача двигателя составляет 1146 лошадиных сил. Однако до сих пор не уточняется, идет ли речь только о ДВС или суммарной мощности гибридной установки, электрические компоненты которой поставит хорватская Rimac. Кузов и шасси «Валькирии» практически целиком будут сделаны из углепластика, а беспрецедентные меры по снижению массы позволят сделать легче фары и даже эмблему Aston Martin.

Будет у гиперкара, тираж которого составит 150 экземпляров, и трековая версия AMR Pro. Такие машины получат улучшенные аэродинамические характеристики, измененный алгоритм работы активного «оперения» и больше деталей из углепластика.

Тираж Aston Martin Valkyrie составит 150 экземпляров

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