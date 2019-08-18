Видео: первый выезд Aston Martin Valhalla, созданного инженерами Формулы-1

Пока производитель не раскрывает характеристики Valhalla: известно лишь, что изюминкой модели станет активная аэродинамика, в основе гибридной силовой установки будет турбированный двигатель V6 собственной разработки, тираж ограничат на отметке в 500 экземпляров, а первые покупатели получат автомобили в 2021 году. Aston Martin позиционирует Valhalla как более «дружелюбную» альтернативу Valkyrie и видит в качестве конкурентов «супергибриды» Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari. Инсайдеры полагают, что суммарная мощность новинки превысит 1000 лошадиных сил при снаряжённой массе в 1350 килограммов.