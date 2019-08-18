Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:59

Видео: первый выезд Aston Martin Valhalla, созданного инженерами Формулы-1

Среднемоторные суперкары Aston Martin снялись в ролике для американской выставки

© Aston Martin
Компания Aston Martin разместила видеозапись первого выезда Valhalla на гоночную трассу. Гибридный суперкар, аэродинамику которого разрабатывали совместно с «формульной» командой Red Bull Racing, проехал несколько кругов по Сильверстоуну — арене Гран-При Великобритании. Компанию Valhalla составил флагман бренда — гиперкар Valkyrie.

Пара самых ожидаемых новинок Aston Martin совокупной стоимостью около 4,5 миллионов долларов — среднемоторные суперкары Valkyrie и Valhalla — провели тестовый заезд по британскому автодрому Сильверстоун. В видео для пресс-службы Aston Martin, Valkyrie по-прежнему носит пёстрый защитный камуфляж.

Пока производитель не раскрывает характеристики Valhalla: известно лишь, что изюминкой модели станет активная аэродинамика, в основе гибридной силовой установки будет турбированный двигатель V6 собственной разработки, тираж ограничат на отметке в 500 экземпляров, а первые покупатели получат автомобили в 2021 году. Aston Martin позиционирует Valhalla как более «дружелюбную» альтернативу Valkyrie и видит в качестве конкурентов «супергибриды» Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari. Инсайдеры полагают, что суммарная мощность новинки превысит 1000 лошадиных сил при снаряжённой массе в 1350 килограммов.

>
Reload
1 / 6

Для сравнения Aston Martin Valkyrie оснастят высокооборотистым атмосферным двигателем Cosworth V12 объёмом 6,5 литров, мощностью в 1146 лошадиных сил и крутящим моментом в 900 Нм. Мотор будет работать в составе гибридной силовой установки, но суммарная отдача пока держится в секрете. Всего будет выпущено 150 гиперкаров, причём некоторые владельцы получат автомобили уже в этом году.