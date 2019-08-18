Видео: первый выезд Aston Martin Valhalla, созданного инженерами Формулы-1

Пара самых ожидаемых новинок Aston Martin совокупной стоимостью около 4,5 миллионов долларов — среднемоторные суперкары Valkyrie и Valhalla — провели тестовый заезд по британскому автодрому Сильверстоун. В видео для пресс-службы Aston Martin, Valkyrie по-прежнему носит пёстрый защитный камуфляж.
Пока производитель не раскрывает характеристики Valhalla: известно лишь, что изюминкой модели станет активная аэродинамика, в основе гибридной силовой установки будет турбированный двигатель V6 собственной разработки, тираж ограничат на отметке в 500 экземпляров, а первые покупатели получат автомобили в 2021 году. Aston Martin позиционирует Valhalla как более «дружелюбную» альтернативу Valkyrie и видит в качестве конкурентов «супергибриды» Porsche 918 Spyder и Ferrari LaFerrari. Инсайдеры полагают, что суммарная мощность новинки превысит 1000 лошадиных сил при снаряжённой массе в 1350 килограммов.
Для сравнения Aston Martin Valkyrie оснастят высокооборотистым атмосферным двигателем Cosworth V12 объёмом 6,5 литров, мощностью в 1146 лошадиных сил и крутящим моментом в 900 Нм. Мотор будет работать в составе гибридной силовой установки, но суммарная отдача пока держится в секрете. Всего будет выпущено 150 гиперкаров, причём некоторые владельцы получат автомобили уже в этом году.