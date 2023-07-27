Aston Martin за две недели продал все экземпляры купе Valour

Aston Martin за две недели продал все экземпляры купе ValourВсего выпустят 110 экземпляров суперкара по цене 1—1,5 миллиона фунтов стерлингов
Компания Aston Martin распродала все экземпляры 715-сильного купе Valour. Лимитированную двухдверку представили две недели назад, а её поставки клиентам начнутся только в четвертом квартале 2024 года. Суперкар выпустили в честь 110-летнего юбилея Aston Martin. Он отсылает к модели V8 Vantage и лемановскому DBS V8 RHAM/1, а также штучному купе Victor 2020 года.
Две недели потребовалось Aston Martin, чтобы продать все 110 запланированных к выпуску экземпляров купе Valour. Суперкар построили в честь собственного 110-летнего юбилея. Его внешность отсылает к V8 Vantage и гоночному DBS V8 RHAM/1, но по факту это мелкосерийный вариант демонического Victor c «атмосферником» V12 7.3 от One-77 мощностью 847 лошадиных сил и 821 Нм крутящего момента и шестиступенчатой «механикой» Graziano.
Прада, в отличие от Victor, на Valour стоит V12 5.2 с двумя турбокомпрессорами, развивающий 715 сил. Но в остальном машины похожи друг на друга. Штатно Valour оснащен механическим дифференциалом повышенного трения в задней оси, селектором режимов движения и углерод-керамическими тормозами, снизившими неподрессоренные массы на 23 килограмма. Патрубки трехствольной выхлопной системы имеют толщину стенок меньше миллиметра, что экономит ещё семь килограммов и дает потрясающий звук.
Центральный элемент салона — рычаг коробки передач с открытой кулисой. Это настоящее произведение искусства, для изготовления которого используют алюминий, титан, углеволокно и орех. Производство суперкаров начнется в третьем квартале этого года, поставки запланированы на конец 2024-го. Стоит Valour от миллиона до полутора фунтов стерлингов, что соответствует 116,5—174,8 миллиона рублей.