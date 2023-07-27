Aston Martin за две недели продал все экземпляры купе Valour

Всего выпустят 110 экземпляров суперкара по цене 1—1,5 миллиона фунтов стерлингов

Компания Aston Martin распродала все экземпляры 715-сильного купе Valour. Лимитированную двухдверку представили две недели назад, а её поставки клиентам начнутся только в четвертом квартале 2024 года. Суперкар выпустили в честь 110-летнего юбилея Aston Martin. Он отсылает к модели V8 Vantage и лемановскому DBS V8 RHAM/1, а также штучному купе Victor 2020 года.