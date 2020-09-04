Aston Martin Victor: штучный суперкар с 847-сильным двигателем

Внешние панели машины целиком сделаны из углепластика и окрашены в цвет Pentland Green. Темно-зеленый оттенок воссоздан отделением Q из колеров, которые предлагались для моделей британской марки в 1970-х годах.

В отделке салона использованы углепластик с видимым плетением нитей, кожа двух цветов, тангентальный шпон ореха, анодированный алюминий, а также элементы из фрезерованного и полированного титана. Впрочем, главное в Aston Martin Victor — это всё-таки двигатель.