Aston Martin Victor: штучный суперкар с 847-сильным двигателем

Имя Victor отделением Q выбрано неслучайно. Во внешности суперкара присутствуют явные отсылки к V8 Vantage и лемановскому DBS V8 RHAM/1, и обе машины были созданы в эпоху, когда председателем правления Aston Martin Lagonda был Виктор Гонтлетт. Исходником для суперкара стал прототип One-77, который перекроили до неузнаваемости и оснастили деталями от других Аcтонов. Например, фонари взяты у Valkyrie, регулируемые амортизаторы — у Vulcan, элементы внешнего декора — у кроссовера DBX.
Фото: Фото: Classic Driver
Внешние панели машины целиком сделаны из углепластика и окрашены в цвет Pentland Green. Темно-зеленый оттенок воссоздан отделением Q из колеров, которые предлагались для моделей британской марки в 1970-х годах.
В отделке салона использованы углепластик с видимым плетением нитей, кожа двух цветов, тангентальный шпон ореха, анодированный алюминий, а также элементы из фрезерованного и полированного титана. Впрочем, главное в Aston Martin Victor — это всё-таки двигатель.
Фото: Фото: Classic Driver
Двенадцатицилиндровый «атмосферник» объемом 7,3 литра доработан фирмой Cosworth. Вместо 760 лошадиных сил (750 Нм) он выдает 847 (821 Нм). Задние колеса приводятся через шестиступенчатую ручную коробку передач.
За остановку отвечают углерод-керамические механизмы Brembo, которые обеспечивают тормозную эффективность на уровне машин класса GT3.
Оптимизированный сплитер, диффузор и вздернутый спойлер «утиный хвост» генерируют отрицательную подъемную силу в 842 Нм (около 86 килограммов) — больше, чем у Vantage GT4.
Пока «Виктор» останется в единственном экземпляре, но уже со званием самого мощного Aston Martin с механической коробкой передач. Цена автомобиля не раскрывается.