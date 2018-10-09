Припаркованный в престижном районе Нью-Йорка фургон превратили в отель

Владелец минивэна предупреждает, что постояльцам нужно быть готовым к городской суете и отсутствию туалета. Однако, как в кемпинге, решающую роль здесь играет атмосфера, которая придется по вкусу только искателям приключений и людям с хорошим чувством юмора.