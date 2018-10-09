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12:59

Припаркованный в престижном районе Нью-Йорка фургон превратили в отель

Арендовать машину можно через Airbnb

Житель Нью-Йорка превратил старенький фургон Chevrolet в мини-отель. Арендовать машину, припаркованную в престижном районе Сохо, можно через площадку Airbnb. Ночь в минивэне обойдется в 69 долларов (около пяти тысяч рублей по текущему курсу).

За эту сумму постоялец получает, по сути, спальное место и как указано в объявлении «огромное количество естественного освещения». Адрес парковки предоставляется после оформления аренды. Бесплатно доступны подушки, одеяла, а также гостевой пропуск в тренажерный зал, где есть бассейн и душ.

Владелец минивэна предупреждает, что постояльцам нужно быть готовым к городской суете и отсутствию туалета. Однако, как в кемпинге, решающую роль здесь играет атмосфера, которая придется по вкусу только искателям приключений и людям с хорошим чувством юмора.

Переделанные в отели автомобили не редкость. Недалеко от деревни Эль-Джая, Иордания, можно арендовать Volkswagen «Жук». Владелец машины Мохаммед Аль Малахим сравнивает свое творение с номером в пятизвездочном отеле, ночь в котором обойдется всего в 40 иорданских динар (3750 рублей по текущему курсу).

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