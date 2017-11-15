Иорданец превратил старый VW в крошечный отель

Иорданец Мохаммед Аль Малахим переделал Volkswagen «Жук» в мини-отель. Таким образом он намерен привлечь внимание к его родной деревне Эль-Джая и сделать ее одной из достопримечательностей региона, сообщает CNN.

Ночь в двухместном «Жуке», который сам Аль Малахим сравнивает с номером в пятизвездочном отеле, обойдется в 40 иорданских динар (около 3400 рублей). Обустроить автомобиль помогала дочь Аль Малахима: она сшила простыни и подушки и украсила их традиционными узорами и разноцветными бусинами.