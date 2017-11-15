Иорданец превратил старый VW в крошечный отель

Иорданец превратил старый VW в крошечный отельНочь в машине он сравнивает с пятизвездочным отелем
Иорданец Мохаммед Аль Малахим переделал Volkswagen «Жук» в мини-отель. Таким образом он намерен привлечь внимание к его родной деревне Эль-Джая и сделать ее одной из достопримечательностей региона, сообщает CNN.
Ночь в двухместном «Жуке», который сам Аль Малахим сравнивает с номером в пятизвездочном отеле, обойдется в 40 иорданских динар (около 3400 рублей). Обустроить автомобиль помогала дочь Аль Малахима: она сшила простыни и подушки и украсила их традиционными узорами и разноцветными бусинами.
В близлежащей пещере под названием «Грот Балдуина», в честь Балдуина I Иерусалимского, владелец отеля обустроил ресепшен. Там постояльцы могут выпить кофе и поесть традиционные иорданские закуски. Также неподалеку находится магазин сувениров, где Мохаммед продает ювелирные украшения, поделки из меди и драгоценные камни.
Это – не первый случай, когда машины превращают в отели. На время проведения Олимпийских игр в Лондоне житель Соединеннного Королевства Дэвид Викс переделал свою машину в передвижной отель. За ночь в номере с кроватью, планшетным компьютером, радио и холодильником Викс просил 50 фунтов стерлингов. По желанию постольца машину могли припарковать в любом месте, где разрешена парковка.