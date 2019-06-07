Ferrari 612 Scaglietti переделали в купе-универсал

Каждый экземпляр Vandenbrink Shooting Brake изготавливается по спецзаказу с учетом пожеланий будущего владельца. При этом в расчет берут даже увлечения покупателя: в оснащение могут включить специальное оборудование для любителей соколиной охоты, гонок или конного спорта. Все работы с автомобилем проводят на территории фабрики Vandenbrink в Амстердаме, то есть, по сути, это первая полностью самостоятельная работа ателье.