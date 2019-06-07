Ferrari 612 Scaglietti переделали в купе-универсал

Каждый экземпляр Vandenbrink Shooting Brake изготавливается по спецзаказу с учетом пожеланий будущего владельца. При этом в расчет берут даже увлечения покупателя: в оснащение могут включить специальное оборудование для любителей соколиной охоты, гонок или конного спорта. Все работы с автомобилем проводят на территории фабрики Vandenbrink в Амстердаме, то есть, по сути, это первая полностью самостоятельная работа ателье.
В основе шутинг-брейка лежит купе Ferrari 612 Scaglietti, снятое с производства в 2011 году. Автомобилю удлинили крышу, добавили туда две прозрачные секции, переделали дверцу багажника и установили заднее стекло с подогревом. После этого Ferrari обзавелся довольно внушительным багажным отсеком. В движение шутинг-брейк приводит «атмосферник» V12 рабочим объемом 5748 см³. Мощность — 540 лошадиных сил и 588 Нм крутящего момента. Купе с таким агрегатом могло разгоняться до «сотни» за четыре секунды ровно.
В конце мая на Конкурсе элегантности Вилла д’Эсте состоялась презентация шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Автомобиль построена на шасси Mercedes-Benz SLS AMG и оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1198 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С места до «сотни» шутинг-брейк разгоняется за 2,5 секунды — как Koenigsegg Agera RS.