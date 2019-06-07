Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:38

Ferrari 612 Scaglietti переделали в купе-универсал

Представлен анонсированный в 2008 году шутинг-брейк Vandenbrink Shooting Brake

Голландское кузовное ателье Vandenbrink Design построило первый экземпляр шутинг-брейка Vandenbrink Shooting Brake, анонсированного в 2008 году. Автомобиль заказал один из местных коллекционеров, почитатель этого типа кузова, а основой для него стало купе Ferrari 612 Scaglietti.
Загрузка...

Каждый экземпляр Vandenbrink Shooting Brake изготавливается по спецзаказу с учетом пожеланий будущего владельца. При этом в расчет берут даже увлечения покупателя: в оснащение могут включить специальное оборудование для любителей соколиной охоты, гонок или конного спорта. Все работы с автомобилем проводят на территории фабрики Vandenbrink в Амстердаме, то есть, по сути, это первая полностью самостоятельная работа ателье.

>
Reload
1 / 7

В основе шутинг-брейка лежит купе Ferrari 612 Scaglietti, снятое с производства в 2011 году. Автомобилю удлинили крышу, добавили туда две прозрачные секции, переделали дверцу багажника и установили заднее стекло с подогревом. После этого Ferrari обзавелся довольно внушительным багажным отсеком. В движение шутинг-брейк приводит «атмосферник» V12 рабочим объемом 5748 см³. Мощность — 540 лошадиных сил и 588 Нм крутящего момента. Купе с таким агрегатом могло разгоняться до «сотни» за четыре секунды ровно.

В конце мая на Конкурсе элегантности Вилла д’Эсте состоялась презентация шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Автомобиль построена на шасси Mercedes-Benz SLS AMG и оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1198 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С места до «сотни» шутинг-брейк разгоняется за 2,5 секунды — как Koenigsegg Agera RS.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...