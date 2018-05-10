Aston Martin сделал «шестисотый» Vantage в честь суперкара 1990-х

Компания Aston Martin представила особую версию двухдверки Vantage под названием V600. Новинку построят в количестве 14 экземпляров (семь купе и семь родстеров) по заказу одного из клиентов марки.

Специальную серию машин посвятят модели V8 Vantage V600 образца 1998 года — самой экстремальной модификации Vantage c компрессорным двигателем мощностью 600 лошадиных сил и одноверменно одной из самых мощных машин своего времени. При этом в основе нового V600 будет лежать платформа VH, использовавшаяся при постройке модели предыдущего поколения.

Все 14 автомобилей будут построены в рамках программы Q by Aston Martin – Commission, предусматривающей создание эксклюзивных машин. Vantage V600 получит модернизированный шестилитровый «атмосферник» V12, выдающий 600 лошадиных сил, и семиступенчатую механическую коробку передач. До «сотни» машина сможет ускоряться за 3,7 секунды. Максимальная скорость – 330 километров в час.

Особенностью Vantage V600 также станет полностью карбоновый кузов, адаптивная подвеска, углепластиковый диффузор и колесные диски с центральной гайкой.

Aston Martin Vantage нового поколения, дебютировавший в ноябре прошлого года, построен на модернизированной версии алюминиевого шасси, впервые использованного для модели DB11. Vantage комплектуется четырехлитровой «восьмеркой» мощностью 510 лошадиных сил (685 Нм крутящего момента). Сочетается агрегат с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.