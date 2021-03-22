Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1

В движение новинку приводит четырехлитровый битурбомотор V8, выдающий 535 лошадиных сил и 685 Нм. По сравнению с обычным Vantage мощность возросла на 25 сил, но максимальный крутящий момент остался прежним. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат», который перенастроили для трека.
До «сотни» купе разгоняется за 3,6 секунды, а открытой модификации требуется на 0,1 секунды больше времени, чтобы достичь этой же отметки. Максимальная скорость – 314 километров в час (305 километров в час у родстера).
Для спецверсии перенастроили рулевое управление и подвеску, заменив амортизаторы и пружины, а также добавили 21-дюймовые диски и развитый аэродинамический обвес кузова с карбоновыми элементами, увеличивающий прижимную силу на 200 килограммов.
Фото: Aston Martin
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Интерьер особого Vantage выполнен в стиле того же сейфти-кара. Салон отделан черной и серой алькантарой с яркими салатовыми полосами и прострочкой.
У европейских дилеров Aston Martin Vantage F1 Edition появится в мае 2021 года. Стоимость суперкара начинается от 162 000 евро (примерно 14,5 миллиона рублей по текущему курсу).
На прошлой неделе компания анонсировала премьеру новой версии купе Vantage. Тогда же сообщалось, что новый спорткар будет отличаться от стандартного спортивным обвесом и форсированным мотором.