Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1

В движение новинку приводит четырехлитровый битурбомотор V8, выдающий 535 лошадиных сил и 685 Нм. По сравнению с обычным Vantage мощность возросла на 25 сил, но максимальный крутящий момент остался прежним. В паре с агрегатом работает восьмидиапазонный «автомат», который перенастроили для трека.

До «сотни» купе разгоняется за 3,6 секунды, а открытой модификации требуется на 0,1 секунды больше времени, чтобы достичь этой же отметки. Максимальная скорость – 314 километров в час (305 километров в час у родстера).

Для спецверсии перенастроили рулевое управление и подвеску, заменив амортизаторы и пружины, а также добавили 21-дюймовые диски и развитый аэродинамический обвес кузова с карбоновыми элементами, увеличивающий прижимную силу на 200 килограммов.