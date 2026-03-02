Новости
Опубликовано 02 марта 2026, 17:38
1 мин.

Ваня Дмитриенко выступит на масштабном автомобильном фестивале

Ваня Дмитриенко выступит на фестивале Гараж Фест Игора Драйв 2026. Мероприятие пройдёт в воскресенье 19 июля. Об этом журналу Motor рассказали в пресс-службе автодрома «Игора Драйв».
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Сегодня Ваня Дмитриенко — один из ключевых представителей новой волны российской поп-музыки, чье творчество объединяет миллионы слушателей, а его выступление в воскресенье на Гараж Фест Игора Драйв 2026 станет ярким музыкальным акцентом финального дня фестиваля», – говорится в сообщении.

До этого стало известно, что участником музыкальной программы также станет группа «Комната Культуры». Помимо концертов гости мероприятия увидят выставку классических и редких машин от проекта «Автокультура», дефиле классических автомобилей и шоу-заезды сверхмощных драгстеров и прототипов, смогут посетить экскурсии в боксы и лекторий от экспертов «Автокультуры» и зоны активностей от партнеров фестиваля. Спортивная программа включает марафон «1000 километров Игора Драйв».

Источник:пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
Автор:Арина Лысенко
#Фестиваль