Посмотрите на необычное применение заднего антикрыла на спорткаре

Vaydor G35 построен на базе Infiniti G35 – такие автомобили небольшими партиями выпускает тюнинг-ателье Vaydor Exotics, базирующееся во Флориде. Тюнеры сохраняют около 90 процентов узлов и агрегатов «донора», при этом полностью переделывают кузов и интерьер. В движение автомобиль приводит доработанный мотор V6 объемом 3,5 литра, форсированный с 280 до 400 лошадиных сил. С такой установкой Vaydor G35 разгоняется с места до 100 километров в час за 3,5 секунды.

Так за сравнительно небольшие деньги (около 40 тысяч долларов без учета стоимости Infiniti G35), клиент получает машину, которая выглядит и едет как суперкар. Но и, как любой суперкар, не отличается функциональностью – например, не годится для перевозки крупногабаритных грузов, таких, как двухметровые рождественские елки. Если, конечно, не привязать их к антикрылу.