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10:36

Посмотрите на необычное применение заднего антикрыла на спорткаре

Оказалось, что Vaydor G35 вполне приспособлен для перевозки больших грузов

© reddit.com
Лиза Будрина
Пользователь Reddit сфотографировал на дороге забавную картинку: купе Vaydor G35 с привязанной к антикрылу рождественской елкой. По всей видимости, дерево не поместилось в салон автомобиля и водителю пришлось включить смекалку.

Vaydor G35 построен на базе Infiniti G35 – такие автомобили небольшими партиями выпускает тюнинг-ателье Vaydor Exotics, базирующееся во Флориде. Тюнеры сохраняют около 90 процентов узлов и агрегатов «донора», при этом полностью переделывают кузов и интерьер. В движение автомобиль приводит доработанный мотор V6 объемом 3,5 литра, форсированный с 280 до 400 лошадиных сил. С такой установкой Vaydor G35 разгоняется с места до 100 километров в час за 3,5 секунды.

Так за сравнительно небольшие деньги (около 40 тысяч долларов без учета стоимости Infiniti G35), клиент получает машину, которая выглядит и едет как суперкар. Но и, как любой суперкар, не отличается функциональностью – например, не годится для перевозки крупногабаритных грузов, таких, как двухметровые рождественские елки. Если, конечно, не привязать их к антикрылу.

Этот автомобилист далеко не первый, кто приспособил антикрыло под «полку» для перевозки елки. Например, годом ранее этот же фокус проделали с Porsche 911 GT3 RS.

Источник: Reddit.com