Советскую «Копейку» на британских номерах продают за 300 тысяч рублей

Седан выполнен в бежевом цвете, а его салон обит коричневой кожей. Продавец указывает, что советский автомобиль привезли в графство Чешир из Литвы. Его пробег составляет 104 250 километров. «Копейка» укомплектована двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 64 лошадиных сил, который сочетается с четырёхступенчатой механической коробкой передач.
Фото: repossessions-uk.com
На экспорт ВАЗ-2101 поставляли под брендом Lada. Судя по тому, что у выставленного на продажу экземпляра имеется логотип «Жигули», он бы выпущен для внутреннего рынка.
«Копейка» производилась с 1970 года и стала самой массовой моделью в истории «АвтоВАЗа»: за 18 лет было выпущено около 4,8 миллиона экземпляров. В апреле 2020 года она отметила 50-летний юбилей. В честь этого события на «АвтоВАЗе» собрали реплику ралли-кара ВАЗ-2101, который принимал участие в ралли-марафоне «Тур Европы» в 1971 году.