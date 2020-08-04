Советскую «Копейку» на британских номерах продают за 300 тысяч рублей

«Копейка» производилась с 1970 года и стала самой массовой моделью в истории «АвтоВАЗа»: за 18 лет было выпущено около 4,8 миллиона экземпляров. В апреле 2020 года она отметила 50-летний юбилей. В честь этого события на «АвтоВАЗе» собрали реплику ралли-кара ВАЗ-2101, который принимал участие в ралли-марафоне «Тур Европы» в 1971 году.