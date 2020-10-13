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«Копейку» на чёрных номерах продают дороже новой Lada Granta

За ВАЗ-2101 1974 года выпуска продавец просит больше полумиллиона рублей

ВАЗ-2101 1974 года © Auto.ru
Лиза Будрина
На Авто.ру появилось объявление о продаже 46-летнего ВАЗ-2101 за 549 999 рублей. Такая цена объясняется скромным пробегом автомобиля – всего 8,5 тысячи километров – и тем, что с 1974 года у «Копейки» был всего один владелец. Для сравнения, этот экземпляр стоит дороже новой Lada Granta в базовой комплектации (от 483,9 тысячи рублей).

Ещё одна особенность этого экземпляра раритетные чёрные номерные знаки советского образца. Продавец уверяет, что автомобиль сохранился с 70-х годов в первозданном виде, никогда не ремонтировался и не реставрировался. «Копейка» выкрашена в заводской белый цвет (код эмали 233), салон выполнен в канареечно-жёлтом цвете, все агрегаты работают исправно и практически не имеют следов эксплуатации. Бонусом новый владелец получит штатный набор инструментов в оригинальном чехле.

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Фото: Auto.ru

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ВАЗ-2101 оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 59 лошадиных сил, который сочетается с четырёхступенчатой механической коробкой передач.

Изначально продавец выставил автомобиль за 600 тысячи рублей, однако покупателей не нашлось. После этого он скинул цену до 549 999 рублей.

В августе этого года в Великобритании продавали «Копейку» 1975 года в идеальном состоянии и на британских номерах. Тогда автомобиль оценили в 2995 фунтов стерлингов (чуть более 300 тысяч рублей).

Источник: Auto.ru