«Копейку» на чёрных номерах продают дороже новой Lada Granta

Ещё одна особенность этого экземпляра – раритетные чёрные номерные знаки советского образца. Продавец уверяет, что автомобиль сохранился с 70-х годов в первозданном виде, никогда не ремонтировался и не реставрировался. «Копейка» выкрашена в заводской белый цвет (код эмали 233), салон выполнен в канареечно-жёлтом цвете, все агрегаты работают исправно и практически не имеют следов эксплуатации. Бонусом новый владелец получит штатный набор инструментов в оригинальном чехле.
Фото: Auto.ru
Зарубежную прессу удивила советская реклама «Копейки» с жирафами
ВАЗ-2101 оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 59 лошадиных сил, который сочетается с четырёхступенчатой механической коробкой передач.
Изначально продавец выставил автомобиль за 600 тысячи рублей, однако покупателей не нашлось. После этого он скинул цену до 549 999 рублей.
В августе этого года в Великобритании продавали «Копейку» 1975 года в идеальном состоянии и на британских номерах. Тогда автомобиль оценили в 2995 фунтов стерлингов (чуть более 300 тысяч рублей).