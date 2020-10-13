«Копейку» на чёрных номерах продают дороже новой Lada Granta

На Авто.ру появилось объявление о продаже 46-летнего ВАЗ-2101 за 549 999 рублей. Такая цена объясняется скромным пробегом автомобиля – всего 8,5 тысячи километров – и тем, что с 1974 года у «Копейки» был всего один владелец. Для сравнения, этот экземпляр стоит дороже новой Lada Granta в базовой комплектации (от 483,9 тысячи рублей).