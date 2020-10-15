Посмотрите 38-летнюю «Копейку» в идеальном состоянии с крошечным пробегом

На опубликованном видео можно заметить, что кузов ВАЗ-21013 выглядит практически новым. На автомобиле отсутствуют какие-либо следы коррозии, а бежевая краска, за исключением слоя пыли, выглядит так, как будто «Копейка» только что сошла с конвейера. Кроме того, машина сохранила полностью заводскую оптику, включающую советские поворотники и круглые головные фары, сделанные в Чехословакии.
Продолжая осмотр, блогер обнаружил в багажнике автомобиля нетронутую запаску и заводской набор инструментов, а в салоне штатную аптечку, огнетушитель, а также пачку «Беломора» и граненый стакан. Интерьер «Копейки» выполнен в темных тонах. Сиденья машины, отделанные черным кожзамом, также отлично сохранились благодаря тому, что все это время оставались покрыты красными тканевыми чехлами. По словам блогера, в салоне до сих пор сохранился запах нового автомобиля.
Видео: Roma Urraco / YouTube
Одной из причин, почему «Копейка» 38 лет простояла без движения является тот факт, что автомобиль хранили в гараже без колес. Машина все эти годы стояла на колодках. Подкапотное пространство ВАЗ-21013 также сохранилось в первозданном виде, за исключением нового аккумулятора. Подтверждением заводского состояния автомобиля является масляный фильтр, произведенный еще в Югославии. В движение модель приводит 1,2-литровый «атмосферник» мощностью 64 лошадиные силы, который работает в паре с четырехступенчатой «механикой». Пробег уникальной «капсулы времени» составляет всего 1091 километр.
В конце апреля блогер Roma Uracco рассказал об очередной находке – «Копейке», которая простояла запертой в гараже 30 лет. Автомобиль, сохранившейся в идеальном состоянии, с пробегом всего 5 700 километров имеет драматичную историю.