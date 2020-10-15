Посмотрите 38-летнюю «Копейку» в идеальном состоянии с крошечным пробегом

На опубликованном видео можно заметить, что кузов ВАЗ-21013 выглядит практически новым. На автомобиле отсутствуют какие-либо следы коррозии, а бежевая краска, за исключением слоя пыли, выглядит так, как будто «Копейка» только что сошла с конвейера. Кроме того, машина сохранила полностью заводскую оптику, включающую советские поворотники и круглые головные фары, сделанные в Чехословакии.

Продолжая осмотр, блогер обнаружил в багажнике автомобиля нетронутую запаску и заводской набор инструментов, а в салоне штатную аптечку, огнетушитель, а также пачку «Беломора» и граненый стакан. Интерьер «Копейки» выполнен в темных тонах. Сиденья машины, отделанные черным кожзамом, также отлично сохранились благодаря тому, что все это время оставались покрыты красными тканевыми чехлами. По словам блогера, в салоне до сих пор сохранился запах нового автомобиля.