Заниженные «Жигули» продают по цене нового Kia K5

Автор объявления указывает, что этот ВАЗ-2102 SlowLow – выставочный проект, который победил на «Кастом Конценции-2020». Автомобиль был куплен в 2019 году в Крыму у единственного владельца, перекрашен в коричневый цвет Camdy с молочно-белой крышей. «Жигули» переобули в низкопрофильную резину на дисках SSR MK-1, а в багажнике разместили компрессоры четырёхконтурной пневмоподвески.
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Салон, выполненный в оригинальном коричневом цвете, сохранился в идеальном состоянии. Из заменённых элементов – зеркало заднего вида от «Волги», хромированный рычаг коробки передач и американские наружные зеркала, закреплённые на верхней части передних стоек.
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Двигатель на «Жигулях» заменили на новый 1,5-литровый от ВАЗ-2103, который выдает 75 лошадиных сил. Агрегат подвергся модернизации: впуск увеличили, установили альтернативный распредвал, литой впускной коллектор Bimotors, карбюраторы Weber, новые топливопроводы, а бачки под технические жидкости сделали из нержавейки и отполировали до блеска.
Пять прозрачных машин
В сентябре этого года стало известно о другом необычном проекте на базе «Жигулей»: кузов автомобиля сделали совершенно прозрачным. Для этого с машины сняли кузовные панели и на шурупы прикрепили листы из стеклопластика.