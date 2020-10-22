Заниженные «Жигули» продают по цене нового Kia K5

Автор объявления указывает, что этот ВАЗ-2102 SlowLow – выставочный проект, который победил на «Кастом Конценции-2020». Автомобиль был куплен в 2019 году в Крыму у единственного владельца, перекрашен в коричневый цвет Camdy с молочно-белой крышей. «Жигули» переобули в низкопрофильную резину на дисках SSR MK-1, а в багажнике разместили компрессоры четырёхконтур­ной пневмоподвески.