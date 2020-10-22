15:53

Заниженные «Жигули» продают по цене нового Kia K5

На сегодняшний день это самый дорогой ВАЗ-2102, выставленный на продажу

ВАЗ-2102 © Auto.ru
Лиза Будрина
На Auto.ru появилось объявление о продаже уникального кастомного универсала ВАЗ-2102: за заниженные «Жигули» с разноразмерными колёсами продавец просит 1,5 миллиона рублей – за эту цену, например, можно купить новый Kia K5 в базовой комплектации. На сегодняшний день это самые дорогие «Жигули», выставленные на сайте.

Автор объявления указывает, что этот ВАЗ-2102 SlowLow выставочный проект, который победил на «Кастом Конценции-2020». Автомобиль был куплен в 2019 году в Крыму у единственного владельца, перекрашен в коричневый цвет Camdy с молочно-белой крышей. «Жигули» переобули в низкопрофильную резину на дисках SSR MK-1, а в багажнике разместили компрессоры четырёхконтур­ной пневмоподвески.

ВАЗ-2102

Auto.ru

Салон, выполненный в оригинальном коричневом цвете, сохранился в идеальном состоянии. Из заменённых элементов зеркало заднего вида от «Волги», хромированный рычаг коробки передач и американские наружные зеркала, закреплённые на верхней части передних стоек.

ВАЗ-2102

Auto.ru

Двигатель на «Жигулях» заменили на новый 1,5-литровый от ВАЗ-2103, который выдает 75 лошадиных сил. Агрегат подвергся модернизации: впуск увеличили, установили альтер­нативный распредвал, литой впускной коллектор Bimotors, карбюраторы Weber, новые топливо­проводы, а бачки под технические жидкости сделали из нержавейки и отполировали до блеска.

Пять прозрачных машин

В сентябре этого года стало известно о другом необычном проекте на базе «Жигулей»: кузов автомобиля сделали совершенно прозрачным. Для этого с машины сняли кузовные панели и на шурупы прикрепили листы из стеклопластика.

Источник: Auto.ru