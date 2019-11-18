Новый ВАЗ-2105 почти без пробега на 29 лет забыли в гараже

Отечественную «пятерку» обнаружили буквально за день до сноса гаражей, и сразу принялись за поиски владельца. Оказалось, что он умер еще в 1991 году, через год после покупки автомобиля, зато удалось найти его родственников. У них сохранились все документы на машину: свидетельство о регистрации, сервисная книжка, ключи и различные талоны и листовки с покупки.
Судя по документам, автомобиль купили 20 июня 1990 года, на следующий же день его поставили на учет, а после этого отправили в гараж. На «пятерку» даже не установили боковое зеркало заднего вида — его нашли полностью упакованным в бардачке вместе с щетками для фар.
Резина до сих пор заводская Ми-16 советского производства. В салоне также нашли «родную» краску для косметического ремонта небольших повреждений светло-бежевого цвета «Сафари», а в багажнике — сумку с оригинальными инструментами, туристическую палатку и даже канистру с моторным маслом 29-летней давности.
В середине сентября была найдена еще одна советская «капсула времени» — экспортная версия ВАЗ-21099, который был построен для экспорта в Турцию. Автомобиль должен был отправиться дилеру через Керченский морской порт, однако нашел нового хозяина на территории Украины, в Николаевской области. Правда, эксплуатировать «девяносто девятую» он не стал — пробег на одометре достиг всего 994 километров и почти все время машина простояла в гараже.