Новый ВАЗ-2105 почти без пробега на 29 лет забыли в гараже

Отечественную «пятерку» обнаружили буквально за день до сноса гаражей, и сразу принялись за поиски владельца. Оказалось, что он умер еще в 1991 году, через год после покупки автомобиля, зато удалось найти его родственников. У них сохранились все документы на машину: свидетельство о регистрации, сервисная книжка, ключи и различные талоны и листовки с покупки.