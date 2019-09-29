Посмотрите на «люксовый» ВАЗ-2106, который простоял в гараже 14 лет

«Шестёрка» с заводским индексом 21063 и шильдиком 1300SL (Super Luxe) представляла собой «улучшенную» версию ВАЗ-21011 с более современным кузовом, вакуумным усилителем тормозов, доработанным салоном и дополнительной шумоизоляцией. Относительно «обычных» ВАЗ-2106 версия 1300SL отличалась 51-сильным 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 и старой 4-ступенчатой трансмиссией. Выпуск «шестёрок» с двигателями от «единичек» прекратился в начале 1990-х годов, так что в распоряжении «Гараж-54» оказался седан из последних партий.