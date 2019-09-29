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21:59

Посмотрите на «люксовый» ВАЗ-2106, который простоял в гараже 14 лет

Блогер канала «Гараж-54» рассказал о прекрасно сохранившихся «Жигулях» 1990 года выпуска

© Гараж 54
На многоуровневой парковке в Новосибирске обнаружили «шестёрку» в версии 1300SL. Автомобилем 29 лет владел один хозяин, пробег «Жигулей» составляет 61 тысячу километров, причём с 2005 года седан не эксплуатировался. На машине установлены номерные знаки стандарта 1977 года и сохранились советские документы.

«Шестёрка» с заводским индексом 21063 и шильдиком 1300SL (Super Luxe) представляла собой «улучшенную» версию ВАЗ-21011 с более современным кузовом, вакуумным усилителем тормозов, доработанным салоном и дополнительной шумоизоляцией. Относительно «обычных» ВАЗ-2106 версия 1300SL отличалась 51-сильным 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 и старой 4-ступенчатой трансмиссией. Выпуск «шестёрок» с двигателями от «единичек» прекратился в начале 1990-х годов, так что в распоряжении «Гараж-54» оказался седан из последних партий.

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Фото: Гараж 54

ВАЗ-2106 — один из бестселлеров отечественного автопрома. Модель выпускалась с 1976 по 2006 год и разошлась тиражом в 4,3 миллиона штук. Помимо двигателя ВАЗ-21011, на «шестёрку» ставили «троечный» 1,5-литровый мотор ВАЗ-2103 мощностью в 72 лошадиные силы и 75-сильный силовой агрегат объёмом 1.6 литра.

В начале месяца экспозиция украинского музея «Фаэтон» пополнилась уникальной «Таврией» с пробегом в 16 километров. Трёхдверный хэтчбек, выпущенный в 1990 году, был законсервирован сразу после схода с конвейера.

Источник: Гараж 54