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Опубликовано 06 октября 2024, 22:44
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В Самаре выставили на продажу новый ВАЗ-2106: цена впечатляет

Седану без малого 30 лет, но на одометре всего десять километров
В Самаре выставили на продажу новый ВАЗ-2106: цена впечатляет. На сайте бесплатных объявлений обнаружились аутентичные «Жигули», которые с 1995 года не передвигались своим ходом. Продавец утверждает, что «шестёрка» не только не ездила, но и не проходила предпродажную подготовку у дилера: сохранились пломбы и этикетки завода, не были установлены дворники, номера и зеркала заднего вида, а некоторые двери не открывались вовсе.
В Самаре выставили на продажу новый ВАЗ-2106: цена впечатляет
© Auto.ru
Сергей Ильин
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В комплекте с ВАЗ-21061 идут артефакты времени: квитанция о покупке за август 1995 года и родной аккумулятор того же года. Следов коррозии нет вовсе, безупречно сохранился хром, а ярко-красная краска не выгорела. Салон типичен для того времени: после развала СССР на производстве «Жигулей» стали экономить. Однако хром на решётку радиатора, молдинги и окантовку фонарей уже вернулся.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Auto.ru

Техника типична для массового ВАЗ-21061: под капотом мотор ВАЗ-2103 объёмом 1,5 литра, который развивает 72 лошадиные силы. Тяга передается на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику». Впрочем, «капсульные» машины вряд ли будут передвигаться своим ходом, ведь для выезда потребуется заменить аутентичные расходники на современные. Отпугивает и цена — 10 миллионов рублей!

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Продавец настаивает, что цена указана верно: дескать, «шестёрка» коллекционная, а потому стоит в десять раз дороже новой Lada Granta. Хорошо сохранившиеся «Жигули» с небольшими пробегами можно приобрести гораздо дешевле, к тому же в данном случае речь не идёт о раннем экземпляре.

Источник:Auto.ru
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lada
#ВАЗ