В Самаре выставили на продажу новый ВАЗ-2106: цена впечатляет

В Самаре выставили на продажу новый ВАЗ-2106: цена впечатляетСедану без малого 30 лет, но на одометре всего десять километров
В комплекте с ВАЗ-21061 идут артефакты времени: квитанция о покупке за август 1995 года и родной аккумулятор того же года. Следов коррозии нет вовсе, безупречно сохранился хром, а ярко-красная краска не выгорела. Салон типичен для того времени: после развала СССР на производстве «Жигулей» стали экономить. Однако хром на решётку радиатора, молдинги и окантовку фонарей уже вернулся.
я выбрал вместо рекламы.
Техника типична для массового ВАЗ-21061: под капотом мотор ВАЗ-2103 объёмом 1,5 литра, который развивает 72 лошадиные силы. Тяга передается на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику». Впрочем, «капсульные» машины вряд ли будут передвигаться своим ходом, ведь для выезда потребуется заменить аутентичные расходники на современные. Отпугивает и цена — 10 миллионов рублей!
Продавец настаивает, что цена указана верно: дескать, «шестёрка» коллекционная, а потому стоит в десять раз дороже новой Lada Granta. Хорошо сохранившиеся «Жигули» с небольшими пробегами можно приобрести гораздо дешевле, к тому же в данном случае речь не идёт о раннем экземпляре.