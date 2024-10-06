В Самаре выставили на продажу новый ВАЗ-2106: цена впечатляет

Седану без малого 30 лет, но на одометре всего десять километров

В Самаре выставили на продажу новый ВАЗ-2106: цена впечатляет. На сайте бесплатных объявлений обнаружились аутентичные «Жигули», которые с 1995 года не передвигались своим ходом. Продавец утверждает, что «шестёрка» не только не ездила, но и не проходила предпродажную подготовку у дилера: сохранились пломбы и этикетки завода, не были установлены дворники, номера и зеркала заднего вида, а некоторые двери не открывались вовсе.